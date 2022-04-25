https://ria.ru/20220425/polsha-1785403108.html
Польша передала Украине танки
Польша передала Украине танки - РИА Новости, 25.04.2022
Польша передала Украине танки
Польша передала Украине танки, сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T20:55
2022-04-25T20:55
2022-04-25T22:25
в мире
польша
украина
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ВАРШАВА, 25 апр — РИА Новости. Польша передала Украине танки, сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat.На вопрос, передавала ли Польша Украине танки, Моравецикй ответил: "Да".Других подробностей он не сообщил."Я не буду говорить об этом сегодня. Мы расскажем об этом в свое время. Из соображений безопасности — прежде всего наших украинских соседей, друзей — мы не будем об этом говорить", — пояснил глава польского правительства.Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна рассматривает возможность поставки тяжелой техники Польше, которая передаст свои танки Т-72 Украине.По информации из открытых источников, Польша имеет на вооружении несколько сотен танков T-72, T-72M1D, T-72M1, производившихся по лицензии.Также Моравецкий опроверг сообщения о просьбе Киева передать истребители МиГ-29. "Таких просьб нет. Тема закрыта", — сказал польский премьер.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.После этого некоторые западные страны начали передавать Киеву свои вооружения в рамках военной помощи. В Минобороны назвали эти поставки легитимными целями, как только они попадают на территорию Украины. Российские войска неоднократно наносили по ним удары.
https://ria.ru/20220421/oruzhie-1784703834.html
https://ria.ru/20220425/podstantsii-1785400634.html
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, украина
20:55 25.04.2022 (обновлено: 22:25 25.04.2022)
Польша передала Украине танки
Польский премьер Моравецкий рассказал о передаче танков для украинской армии
ВАРШАВА, 25 апр — РИА Новости.
Польша передала Украине танки, сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat
.
На вопрос, передавала ли Польша Украине танки, Моравецикй ответил: "Да".
Других подробностей он не сообщил.
"Я не буду говорить об этом сегодня. Мы расскажем об этом в свое время. Из соображений безопасности — прежде всего наших украинских соседей, друзей — мы не будем об этом говорить", — пояснил глава польского правительства.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна рассматривает возможность поставки тяжелой техники Польше, которая передаст свои танки Т-72 Украине.
По информации из открытых источников, Польша имеет на вооружении несколько сотен танков T-72, T-72M1D, T-72M1, производившихся по лицензии.
Также Моравецкий опроверг сообщения о просьбе Киева передать истребители МиГ-29.
"Таких просьб нет. Тема закрыта", — сказал польский премьер.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.
После этого некоторые западные страны начали передавать Киеву свои вооружения в рамках военной помощи. В Минобороны назвали эти поставки легитимными целями, как только они попадают на территорию Украины. Российские войска неоднократно наносили по ним удары.