https://ria.ru/20220425/polsha-1785403108.html

Польша передала Украине танки

Польша передала Украине танки - РИА Новости, 25.04.2022

Польша передала Украине танки

Польша передала Украине танки, сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T20:55

2022-04-25T20:55

2022-04-25T22:25

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ВАРШАВА, 25 апр — РИА Новости. Польша передала Украине танки, сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat.На вопрос, передавала ли Польша Украине танки, Моравецикй ответил: "Да".Других подробностей он не сообщил."Я не буду говорить об этом сегодня. Мы расскажем об этом в свое время. Из соображений безопасности — прежде всего наших украинских соседей, друзей — мы не будем об этом говорить", — пояснил глава польского правительства.Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна рассматривает возможность поставки тяжелой техники Польше, которая передаст свои танки Т-72 Украине.По информации из открытых источников, Польша имеет на вооружении несколько сотен танков T-72, T-72M1D, T-72M1, производившихся по лицензии.Также Моравецкий опроверг сообщения о просьбе Киева передать истребители МиГ-29. "Таких просьб нет. Тема закрыта", — сказал польский премьер.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.После этого некоторые западные страны начали передавать Киеву свои вооружения в рамках военной помощи. В Минобороны назвали эти поставки легитимными целями, как только они попадают на территорию Украины. Российские войска неоднократно наносили по ним удары.

https://ria.ru/20220421/oruzhie-1784703834.html

https://ria.ru/20220425/podstantsii-1785400634.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, польша, украина