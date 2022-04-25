Рейтинг@Mail.ru
В подконтрольном России Днепрорудном заработал отдел полиции - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/politsiya-1785381036.html
В подконтрольном России Днепрорудном заработал отдел полиции
В подконтрольном России Днепрорудном заработал отдел полиции - РИА Новости, 25.04.2022
В подконтрольном России Днепрорудном заработал отдел полиции
Отделение полиции заработало в подконтрольном российской армии городе Днепрорудное Запорожской области, сообщил в обращении к жителям города начальник отделения РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:32
2022-04-25T18:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784376315_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_b4c4326446c8fcbbf1b96425e6c19ac9.jpg
ДНЕПРОРУДНОЕ (Запорожская область), 25 апр – РИА Новости. Отделение полиции заработало в подконтрольном российской армии городе Днепрорудное Запорожской области, сообщил в обращении к жителям города начальник отделения Константин Лысенко."С 22 апреля в нашем городе приступило к несению службы отделение полиции, руководителем которого я являюсь. Сотрудники отдела сосредоточат свои усилия на обеспечении общественного порядка, выявлении и пресечении фактов мародерства, а также иных правонарушений с целью защиты законных интересов граждан", - сказал он.По его словам, уже в период проведения праздничных пасхальных мероприятий личный состав отделения полиции совместно с представителями комендатуры города предпринял все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.Город Днепрорудное, расположенный на левом берегу Днепра в районе Каховского водохранилища, находится под контролем российских вооруженных сил с марта 2022 года, в городе действует важный для металлургической промышленности Запорожский железнорудный комбинат. В конце прошлой недели с флагштока на здании местной администрации спилили украинский трезубец, теперь там остался только российский флаг, а с одной из жилых многоэтажек сняли плакаты "героев АТО".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784376315_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_e4d6a1fd120e22168af58d2f12ec370e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
18:32 25.04.2022
 
В подконтрольном России Днепрорудном заработал отдел полиции

В городе Днепрорудное, взятом под контроль российской армией, заработал отдел полиции

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Росгвардии на Украине
Военнослужащий Росгвардии на Украине - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Росгвардии на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДНЕПРОРУДНОЕ (Запорожская область), 25 апр – РИА Новости. Отделение полиции заработало в подконтрольном российской армии городе Днепрорудное Запорожской области, сообщил в обращении к жителям города начальник отделения Константин Лысенко.
"С 22 апреля в нашем городе приступило к несению службы отделение полиции, руководителем которого я являюсь. Сотрудники отдела сосредоточат свои усилия на обеспечении общественного порядка, выявлении и пресечении фактов мародерства, а также иных правонарушений с целью защиты законных интересов граждан", - сказал он.
По его словам, уже в период проведения праздничных пасхальных мероприятий личный состав отделения полиции совместно с представителями комендатуры города предпринял все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.
Город Днепрорудное, расположенный на левом берегу Днепра в районе Каховского водохранилища, находится под контролем российских вооруженных сил с марта 2022 года, в городе действует важный для металлургической промышленности Запорожский железнорудный комбинат. В конце прошлой недели с флагштока на здании местной администрации спилили украинский трезубец, теперь там остался только российский флаг, а с одной из жилых многоэтажек сняли плакаты "героев АТО".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военный в городе Ирпень неподалеку от Киева - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 08:00
Запад готовится к вечной войне
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала