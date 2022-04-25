https://ria.ru/20220425/politsiya-1785381036.html
В подконтрольном России Днепрорудном заработал отдел полиции
В подконтрольном России Днепрорудном заработал отдел полиции - РИА Новости, 25.04.2022
В подконтрольном России Днепрорудном заработал отдел полиции
Отделение полиции заработало в подконтрольном российской армии городе Днепрорудное Запорожской области, сообщил в обращении к жителям города начальник отделения РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:32
2022-04-25T18:32
2022-04-25T18:32
обострение ситуации в днр и лнр
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ДНЕПРОРУДНОЕ (Запорожская область), 25 апр – РИА Новости. Отделение полиции заработало в подконтрольном российской армии городе Днепрорудное Запорожской области, сообщил в обращении к жителям города начальник отделения Константин Лысенко."С 22 апреля в нашем городе приступило к несению службы отделение полиции, руководителем которого я являюсь. Сотрудники отдела сосредоточат свои усилия на обеспечении общественного порядка, выявлении и пресечении фактов мародерства, а также иных правонарушений с целью защиты законных интересов граждан", - сказал он.По его словам, уже в период проведения праздничных пасхальных мероприятий личный состав отделения полиции совместно с представителями комендатуры города предпринял все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.Город Днепрорудное, расположенный на левом берегу Днепра в районе Каховского водохранилища, находится под контролем российских вооруженных сил с марта 2022 года, в городе действует важный для металлургической промышленности Запорожский железнорудный комбинат. В конце прошлой недели с флагштока на здании местной администрации спилили украинский трезубец, теперь там остался только российский флаг, а с одной из жилых многоэтажек сняли плакаты "героев АТО".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
В подконтрольном России Днепрорудном заработал отдел полиции
В городе Днепрорудное, взятом под контроль российской армией, заработал отдел полиции
ДНЕПРОРУДНОЕ (Запорожская область), 25 апр – РИА Новости.
Отделение полиции заработало в подконтрольном российской армии городе Днепрорудное Запорожской области, сообщил
в обращении к жителям города начальник отделения Константин Лысенко.
"С 22 апреля в нашем городе приступило к несению службы отделение полиции, руководителем которого я являюсь. Сотрудники отдела сосредоточат свои усилия на обеспечении общественного порядка, выявлении и пресечении фактов мародерства, а также иных правонарушений с целью защиты законных интересов граждан", - сказал он.
По его словам, уже в период проведения праздничных пасхальных мероприятий личный состав отделения полиции совместно с представителями комендатуры города предпринял все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.
Город Днепрорудное, расположенный на левом берегу Днепра в районе Каховского водохранилища, находится под контролем российских вооруженных сил с марта 2022 года, в городе действует важный для металлургической промышленности Запорожский железнорудный комбинат. В конце прошлой недели с флагштока на здании местной администрации спилили украинский трезубец, теперь там остался только российский флаг, а с одной из жилых многоэтажек сняли плакаты "героев АТО".
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.