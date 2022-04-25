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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 25.04.2022
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Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 25.04.2022
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода и до плюс 18 ожидается в Москве в понедельник, во второй половине дня местами кратковременный дождь, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T08:44
2022-04-25T08:44
москва
общество
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 18 ожидается в Москве в понедельник, во второй половине дня местами кратковременный дождь, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, во второй половине дня местами кратковременный дождь, температура максимальная в столице плюс 16-18, по области от 14 до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 741 миллиметра ртутного столба, это на 7 миллиметров ниже климатической нормы.
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москва, общество, погода, центр "фобос"
08:44 25.04.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В Москве в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода и до плюс 18 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщины гуляют в Репинском сквере в Москве
Женщины гуляют в Репинском сквере в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Женщины гуляют в Репинском сквере в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 18 ожидается в Москве в понедельник, во второй половине дня местами кратковременный дождь, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, во второй половине дня местами кратковременный дождь, температура максимальная в столице плюс 16-18, по области от 14 до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 741 миллиметра ртутного столба, это на 7 миллиметров ниже климатической нормы.
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