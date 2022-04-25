https://ria.ru/20220425/pogoda-1785241303.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 25.04.2022

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная с прояснениями погода и до плюс 18 ожидается в Москве в понедельник, во второй половине дня местами кратковременный дождь, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T08:44

2022-04-25T08:44

2022-04-25T08:44

москва

общество

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 18 ожидается в Москве в понедельник, во второй половине дня местами кратковременный дождь, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, во второй половине дня местами кратковременный дождь, температура максимальная в столице плюс 16-18, по области от 14 до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 741 миллиметра ртутного столба, это на 7 миллиметров ниже климатической нормы.

https://ria.ru/20220424/pogoda-1785165841.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, центр "фобос"