https://ria.ru/20220425/pogoda-1785241303.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 25.04.2022
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода и до плюс 18 ожидается в Москве в понедельник, во второй половине дня местами кратковременный дождь, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T08:44
2022-04-25T08:44
2022-04-25T08:44
москва
общество
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 18 ожидается в Москве в понедельник, во второй половине дня местами кратковременный дождь, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, во второй половине дня местами кратковременный дождь, температура максимальная в столице плюс 16-18, по области от 14 до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 741 миллиметра ртутного столба, это на 7 миллиметров ниже климатической нормы.
https://ria.ru/20220424/pogoda-1785165841.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, погода, центр "фобос"
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
В Москве в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода и до плюс 18 градусов