https://ria.ru/20220425/podzhogi-1785367297.html
Неонацисты, планировавшие убить Соловьева, собирались поджигать военкоматы
Неонацисты, планировавшие убить Соловьева, собирались поджигать военкоматы - РИА Новости, 25.04.2022
Неонацисты, планировавшие убить Соловьева, собирались поджигать военкоматы
Задержанные неонацисты, планировавшие покушение на российского журналиста Владимира Соловьева, также собирались устраивать поджоги военкоматов и машин с... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:46
2022-04-25T17:46
2022-04-25T17:58
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
москва
вгтрк
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Задержанные неонацисты, планировавшие покушение на российского журналиста Владимира Соловьева, также собирались устраивать поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации, следует из видео, опубликованного ФСБ."Обсуждались в моем присутствии поджоги машин с символикой поддержки спецоперации, а также военкоматов", - сказал один из задержанных.Неонацисты интересовались объектами ВГТРК в районе метро "Белорусская" в Москве, следует из видео ФСБ России."Камеры ВГТРК Белорусская", - было написано в блокноте, изъятом у задержанных."Инстаграм* (запрещен как экстремистский) Соловьева, геометки", - также было отмечено в блокноте.ФСБ России при задержании участников запрещенной в России террористической группировки "National Socialism/White Power"** нашла большое количество нацистской символики, следует из опубликованного видео.В частности, на кадрах оперативной съемки демонстрируются изъятые у экстремистов футболки, четки и повязки с нацистской свастикой, "коловраты", знамена ультраправых движений, фото Адольфа Гитлера, а также автобиография покойного националиста Максима Марцинкевича (Тесака).В понедельник ФСБ сообщила о задержании группы членов запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"** - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом.В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь зажигательных устройств по типу "коктейля Молотова", шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская** Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220425/solovev-1785344182.html
https://ria.ru/20220425/pokushenie-1785355333.html
https://ria.ru/20220425/solovev-1785367650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры задержания неонацистов, планировавших покушения на российских журналистов
Кадры задержания неонацистов, планировавших покушения на российских журналистов
2022-04-25T17:46
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PT6M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, москва, вгтрк
17:46 25.04.2022 (обновлено: 17:58 25.04.2022)
Неонацисты, планировавшие убить Соловьева, собирались поджигать военкоматы
Неонацисты, планировавшие покушение на Соловьева, собирались поджигать военкоматы
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Задержанные неонацисты, планировавшие покушение на российского журналиста Владимира Соловьева, также собирались устраивать поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации, следует из видео, опубликованного ФСБ.
"Обсуждались в моем присутствии поджоги машин с символикой поддержки спецоперации, а также военкоматов", - сказал один из задержанных.
Неонацисты интересовались объектами ВГТРК
в районе метро "Белорусская" в Москве
, следует из видео ФСБ России
.
"Камеры ВГТРК Белорусская", - было написано в блокноте, изъятом у задержанных.
"Инстаграм* (запрещен как экстремистский) Соловьева, геометки", - также было отмечено в блокноте.
ФСБ России при задержании участников запрещенной в России террористической группировки "National Socialism/White Power"** нашла большое количество нацистской символики, следует из опубликованного видео.
В частности, на кадрах оперативной съемки демонстрируются изъятые у экстремистов футболки, четки и повязки с нацистской свастикой, "коловраты", знамена ультраправых движений, фото Адольфа Гитлера, а также автобиография покойного националиста Максима Марцинкевича (Тесака).
В понедельник ФСБ сообщила о задержании группы членов запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"** - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины
убийство Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом.
В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь зажигательных устройств по типу "коктейля Молотова", шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
** Запрещенная в России террористическая организация