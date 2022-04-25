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Неонацисты, планировавшие убить Соловьева, собирались поджигать военкоматы - РИА Новости, 25.04.2022
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Неонацисты, планировавшие убить Соловьева, собирались поджигать военкоматы
Неонацисты, планировавшие убить Соловьева, собирались поджигать военкоматы - РИА Новости, 25.04.2022
Неонацисты, планировавшие убить Соловьева, собирались поджигать военкоматы
Задержанные неонацисты, планировавшие покушение на российского журналиста Владимира Соловьева, также собирались устраивать поджоги военкоматов и машин с... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:46
2022-04-25T17:58
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
москва
вгтрк
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Задержанные неонацисты, планировавшие покушение на российского журналиста Владимира Соловьева, также собирались устраивать поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации, следует из видео, опубликованного ФСБ."Обсуждались в моем присутствии поджоги машин с символикой поддержки спецоперации, а также военкоматов", - сказал один из задержанных.Неонацисты интересовались объектами ВГТРК в районе метро "Белорусская" в Москве, следует из видео ФСБ России."Камеры ВГТРК Белорусская", - было написано в блокноте, изъятом у задержанных."Инстаграм* (запрещен как экстремистский) Соловьева, геометки", - также было отмечено в блокноте.ФСБ России при задержании участников запрещенной в России террористической группировки "National Socialism/White Power"** нашла большое количество нацистской символики, следует из опубликованного видео.В частности, на кадрах оперативной съемки демонстрируются изъятые у экстремистов футболки, четки и повязки с нацистской свастикой, "коловраты", знамена ультраправых движений, фото Адольфа Гитлера, а также автобиография покойного националиста Максима Марцинкевича (Тесака).В понедельник ФСБ сообщила о задержании группы членов запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"** - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом.В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь зажигательных устройств по типу "коктейля Молотова", шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская** Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220425/solovev-1785344182.html
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры задержания неонацистов, планировавших покушения на российских журналистов
Кадры задержания неонацистов, планировавших покушения на российских журналистов
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россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, москва, вгтрк
17:46 25.04.2022 (обновлено: 17:58 25.04.2022)
 
Неонацисты, планировавшие убить Соловьева, собирались поджигать военкоматы

Неонацисты, планировавшие покушение на Соловьева, собирались поджигать военкоматы

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Задержанные неонацисты, планировавшие покушение на российского журналиста Владимира Соловьева, также собирались устраивать поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации, следует из видео, опубликованного ФСБ.
"Обсуждались в моем присутствии поджоги машин с символикой поддержки спецоперации, а также военкоматов", - сказал один из задержанных.
Журналист, радио и телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 16:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СБУ утверждает, что не планировала покушение на Соловьева
Неонацисты интересовались объектами ВГТРК в районе метро "Белорусская" в Москве, следует из видео ФСБ России.
"Камеры ВГТРК Белорусская", - было написано в блокноте, изъятом у задержанных.
"Инстаграм* (запрещен как экстремистский) Соловьева, геометки", - также было отмечено в блокноте.
ФСБ России при задержании участников запрещенной в России террористической группировки "National Socialism/White Power"** нашла большое количество нацистской символики, следует из опубликованного видео.
В частности, на кадрах оперативной съемки демонстрируются изъятые у экстремистов футболки, четки и повязки с нацистской свастикой, "коловраты", знамена ультраправых движений, фото Адольфа Гитлера, а также автобиография покойного националиста Максима Марцинкевича (Тесака).
Генеральный директор Международного информационного агентства Россия сегодня Дмитрий Киселев и главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Вчера, 17:07
Неонацисты планировали покушение на Киселева и Симоньян по указанию Киева
В понедельник ФСБ сообщила о задержании группы членов запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"** - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом.
В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь зажигательных устройств по типу "коктейля Молотова", шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
** Запрещенная в России террористическая организация
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 17:51
Биография Владимира Соловьева
 
РоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияМоскваВГТРК
 
 
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