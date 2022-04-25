https://ria.ru/20220425/podzhogi-1785367297.html

Неонацисты, планировавшие убить Соловьева, собирались поджигать военкоматы

Неонацисты, планировавшие убить Соловьева, собирались поджигать военкоматы - РИА Новости, 25.04.2022

Неонацисты, планировавшие убить Соловьева, собирались поджигать военкоматы

Задержанные неонацисты, планировавшие покушение на российского журналиста Владимира Соловьева, также собирались устраивать поджоги военкоматов и машин с... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:46

2022-04-25T17:46

2022-04-25T17:58

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

москва

вгтрк

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Задержанные неонацисты, планировавшие покушение на российского журналиста Владимира Соловьева, также собирались устраивать поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации, следует из видео, опубликованного ФСБ."Обсуждались в моем присутствии поджоги машин с символикой поддержки спецоперации, а также военкоматов", - сказал один из задержанных.Неонацисты интересовались объектами ВГТРК в районе метро "Белорусская" в Москве, следует из видео ФСБ России."Камеры ВГТРК Белорусская", - было написано в блокноте, изъятом у задержанных."Инстаграм* (запрещен как экстремистский) Соловьева, геометки", - также было отмечено в блокноте.ФСБ России при задержании участников запрещенной в России террористической группировки "National Socialism/White Power"** нашла большое количество нацистской символики, следует из опубликованного видео.В частности, на кадрах оперативной съемки демонстрируются изъятые у экстремистов футболки, четки и повязки с нацистской свастикой, "коловраты", знамена ультраправых движений, фото Адольфа Гитлера, а также автобиография покойного националиста Максима Марцинкевича (Тесака).В понедельник ФСБ сообщила о задержании группы членов запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"** - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом.В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь зажигательных устройств по типу "коктейля Молотова", шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская** Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220425/solovev-1785344182.html

https://ria.ru/20220425/pokushenie-1785355333.html

https://ria.ru/20220425/solovev-1785367650.html

россия

украина

москва

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания неонацистов, планировавших покушения на российских журналистов Кадры задержания неонацистов, планировавших покушения на российских журналистов 2022-04-25T17:46 true PT6M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, москва, вгтрк