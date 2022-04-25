https://ria.ru/20220425/podstantsii-1785400634.html

ВС России уничтожили шесть подстанций для поставок Киеву западного оружия

ВС России уничтожили шесть подстанций для поставок Киеву западного оружия - РИА Новости, 25.04.2022

ВС России уничтожили шесть подстанций для поставок Киеву западного оружия

Российские войска высокоточным оружием большой дальности уничтожили шесть подстанций на украинских железных дорогах, через которые Запад поставлял Киеву оружие, РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T20:35

2022-04-25T20:35

2022-04-25T21:28

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские войска высокоточным оружием большой дальности уничтожили шесть подстанций на украинских железных дорогах, через которые Запад поставлял Киеву оружие, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень", — сказал Конашенков.Он уточнил, что через эти пункты осуществляется поставка иностранного вооружения и военной техники украинской группировки войск на Донбассе.Помимо этого, российские войска за день ракетами поразили десять районов, где наблюдались скопления живой силы и техники ВСУ и нацбатов. Еще по 76 таким местам нанесли удары оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России.Также уничтожены четыре командных пункта и два склада горючего. Помимо этого, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 27 украинских военных объекторв.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/obstrel-1785388827.html

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

донбасс, украина, ситуация в днр и лнр, россия, в мире