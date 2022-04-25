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ВС России уничтожили шесть подстанций для поставок Киеву западного оружия - РИА Новости, 25.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/podstantsii-1785400634.html
ВС России уничтожили шесть подстанций для поставок Киеву западного оружия
ВС России уничтожили шесть подстанций для поставок Киеву западного оружия - РИА Новости, 25.04.2022
ВС России уничтожили шесть подстанций для поставок Киеву западного оружия
Российские войска высокоточным оружием большой дальности уничтожили шесть подстанций на украинских железных дорогах, через которые Запад поставлял Киеву оружие, РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T20:35
2022-04-25T21:28
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
украина
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские войска высокоточным оружием большой дальности уничтожили шесть подстанций на украинских железных дорогах, через которые Запад поставлял Киеву оружие, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень", — сказал Конашенков.Он уточнил, что через эти пункты осуществляется поставка иностранного вооружения и военной техники украинской группировки войск на Донбассе.Помимо этого, российские войска за день ракетами поразили десять районов, где наблюдались скопления живой силы и техники ВСУ и нацбатов. Еще по 76 таким местам нанесли удары оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России.Также уничтожены четыре командных пункта и два склада горючего. Помимо этого, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 27 украинских военных объекторв.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/obstrel-1785388827.html
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донбасс, украина, ситуация в днр и лнр, россия, в мире
20:35 25.04.2022 (обновлено: 21:28 25.04.2022)
 
ВС России уничтожили шесть подстанций для поставок Киеву западного оружия

Минобороны сообщило об уничтожении шести подстанций для поставок Киеву западного оружия

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии на Украине
Сотрудник Росгвардии на Украине - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Сотрудник Росгвардии на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские войска высокоточным оружием большой дальности уничтожили шесть подстанций на украинских железных дорогах, через которые Запад поставлял Киеву оружие, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень", — сказал Конашенков.
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Он уточнил, что через эти пункты осуществляется поставка иностранного вооружения и военной техники украинской группировки войск на Донбассе.
Помимо этого, российские войска за день ракетами поразили десять районов, где наблюдались скопления живой силы и техники ВСУ и нацбатов. Еще по 76 таким местам нанесли удары оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России.
Также уничтожены четыре командных пункта и два склада горючего. Помимо этого, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 27 украинских военных объекторв.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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