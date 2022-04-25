https://ria.ru/20220425/podderzhka-1785372591.html

Корпорация МСП и МСП Банк поддержали ИТ-компанию из Татарстана

Корпорация МСП и МСП Банк поддержали ИТ-компанию из Татарстана - РИА Новости, 25.04.2022

Корпорация МСП и МСП Банк поддержали ИТ-компанию из Татарстана

Корпорация МСП (КМСП) и ее дочерний МСП Банк оказали финансовую поддержку ИТ-компании из Татарстана, реализующей финтех-проекты для бизнеса, сообщает... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T18:03

2022-04-25T18:03

2022-04-25T18:03

мсп банк

корпорация мсп

россия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) и ее дочерний МСП Банк оказали финансовую поддержку ИТ-компании из Татарстана, реализующей финтех-проекты для бизнеса, сообщает пресс-служба корпорации.Для компании "Цифровые привычки" была открыта кредитная линия в МСП Банке на сумму 10 миллионов рублей. Финансирование предоставлено под "зонтичное" поручительство КМСП на сумму 5 миллионов рублей."Для поддержки цифровых и высокотехнологичных компаний и проектов корпорация разработала целый комплекс финансовых и нефинансовых мер. Они помогают бизнесу получить финансирование в необходимых объемах и на доступных условиях. Что касается "зонтичного" механизма поручительств, мы продолжаем работу по расширению круга банков-участников этойпрограммы, снижению среднего чека и повышению числа компаний–получателей поддержки", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Как рассказали в компании "Цифровые привычки", полученные средства будут направлены на развитие новых проектов, что поможет до конца текущего года увеличить выручку на 40%."Для дальнейшего роста нам нужно дополнительное внешнее финансирование. Таким компаниям, как наша, не всегда просто получить поддержку из-за вопросов по залоговому обеспечению. При поддержке МСП Банка и Корпорации МСП мы смогли оперативно получить необходимый объем средств на доступных условиях и продолжаем активную работу в этом направлении", – отметил генеральный директор Александр Елизарьев.В свою очередь, председатель правления МСП Банка Петр Засельский указал, что МСП Банк активно сотрудничает с различными компаниями, представленными на рынке цифровых услуг."Примером такого сотрудничества является взаимодействие с "Цифровыми привычками". Мы рассчитываем, что консолидация действий корпорации и банка позволит компании и в дальнейшем активно развиваться, создавая перспективные продукты, и откроет новые возможности", - цитирует Засельского пресс-служба корпорации.IT-компания "Цифровые привычки" реализует финтех-проекты для бизнеса с 2016 года. Офисы расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Иннополисе. Компания оказывает услуги веб- и мобильной разработки, аналитики, UX/UI-дизайна и тестирования.

https://ria.ru/20220421/bank-1784640865.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мсп банк, корпорация мсп, россия