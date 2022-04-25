https://ria.ru/20220425/podderzhka-1785357365.html
Путин: власти примут меры по поддержке граждан и экономики в целом
Путин: власти примут меры по поддержке граждан и экономики в целом - РИА Новости, 25.04.2022
Путин: власти примут меры по поддержке граждан и экономики в целом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти принимали и будут принимать меры по поддержке населения, предприятий и экономики в целом. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:14
2022-04-25T17:14
2022-04-25T17:31
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти принимали и будут принимать меры по поддержке населения, предприятий и экономики в целом."На основе предметного анализа и учета потенциальных рисков мы принимали и будем принимать меры по дополнительной поддержке наших граждан, отраслей и предприятий, экономики в целом", - заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20220425/ekonomika-1785358440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, россия
17:14 25.04.2022 (обновлено: 17:31 25.04.2022)
Путин: власти примут меры по поддержке граждан и экономики в целом
Путин: российские власти примут меры по поддержке граждан, отраслей и экономики в целом