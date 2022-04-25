https://ria.ru/20220425/podderzhka-1785357365.html

Путин: власти примут меры по поддержке граждан и экономики в целом

Путин: власти примут меры по поддержке граждан и экономики в целом - РИА Новости, 25.04.2022

Путин: власти примут меры по поддержке граждан и экономики в целом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти принимали и будут принимать меры по поддержке населения, предприятий и экономики в целом. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:14

2022-04-25T17:14

2022-04-25T17:31

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти принимали и будут принимать меры по поддержке населения, предприятий и экономики в целом."На основе предметного анализа и учета потенциальных рисков мы принимали и будем принимать меры по дополнительной поддержке наших граждан, отраслей и предприятий, экономики в целом", - заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20220425/ekonomika-1785358440.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия