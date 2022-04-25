https://ria.ru/20220425/podderzhka-1785357093.html

Путин призвал поддержать отечественные компании

Путин призвал поддержать отечественные компании - РИА Новости, 25.04.2022

Путин призвал поддержать отечественные компании

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложения по товарам и услугам. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:14

2022-04-25T17:14

2022-04-25T17:37

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложения по товарам и услугам."Таким образом в текущей ситуации необходимо поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложения товаров и услуг. Также нужно стимулировать внутренний спрос, покупательную способность граждан", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20220425/kompanii-1785307819.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, экономика, россия