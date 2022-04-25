https://ria.ru/20220425/podderzhka-1785357093.html
Путин призвал поддержать отечественные компании
Путин призвал поддержать отечественные компании - РИА Новости, 25.04.2022
Путин призвал поддержать отечественные компании
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложения по товарам и услугам. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:14
2022-04-25T17:14
2022-04-25T17:37
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложения по товарам и услугам."Таким образом в текущей ситуации необходимо поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложения товаров и услуг. Также нужно стимулировать внутренний спрос, покупательную способность граждан", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20220425/kompanii-1785307819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
17:14 25.04.2022 (обновлено: 17:37 25.04.2022)
Путин призвал поддержать отечественные компании
Путин: надо поддержать компании в России для наращивания предложения по товарам и услугам