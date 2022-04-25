https://ria.ru/20220425/plyazhi-1785252230.html
Летом в Краснодарском крае откроют одиннадцать новых пляжей
Летом в Краснодарском крае откроют одиннадцать новых пляжей - РИА Новости, 25.04.2022
Летом в Краснодарском крае откроют одиннадцать новых пляжей
Летом в Сочи, Геленджике, Ейске и Приморско-Ахтарске откроют 11 новых пляжей, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:58
2022-04-25T10:58
2022-04-25T10:58
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КРАСНОДАР, 25 апр – РИА Новости. Летом в Сочи, Геленджике, Ейске и Приморско-Ахтарске откроют 11 новых пляжей, сообщает администрация Краснодарского края.Летний курортный сезон стартует на Кубани 1 мая."Отдыхающие смогут комфортно провести время на море. Кроме того, летом в связи с прогнозируемым высоким туристическим потоком откроем 11 новых пляжей – в Сочи, Геленджике, Ейске, Приморско-Ахтарске", – приводит пресс-служба администрации слова губернатора региона Вениамина Кондратьева, рассказавшего о готовности к сезону курортной инфраструктуры.По данным властей, к 1 мая в крае будет работать 100 пляжных территорий, 30 – в Анапе, 23 – в Геленджике, 23 – в Сочи, 11 – в Туапсинском районе, семь – в Новороссийске и шесть – в Темрюкском районе, а всего в летний период для отдыхающих будет доступно 525 стандартизированных, оборудованных пляжей на побережье Черного и Азовского морей, а также 12 речных – в степных районах.Ранее сообщалось, что на майские праздники в регионе уже забронировано более 50 процентов номерного фонда, в этот период курорты Кубани планируют принять порядка 600 тысяч гостей.
https://ria.ru/20220421/otpusk-1784523629.html
сочи
геленджик
ейск
приморско-ахтарск
туапсинский район
новороссийск
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, вениамин кондратьев, сочи, геленджик, ейск, приморско-ахтарск, туапсинский район, новороссийск, темрюкский район, черное море, азовское море, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь, отдых на море
Летом в Краснодарском крае откроют одиннадцать новых пляжей
Одиннадцать новых пляжей появятся летом на Азово-Черноморском побережье Кубани
КРАСНОДАР, 25 апр – РИА Новости. Летом в Сочи, Геленджике, Ейске и Приморско-Ахтарске откроют 11 новых пляжей, сообщает администрация Краснодарского края.
Летний курортный сезон стартует на Кубани 1 мая.
"Отдыхающие смогут комфортно провести время на море. Кроме того, летом в связи с прогнозируемым высоким туристическим потоком откроем 11 новых пляжей – в Сочи, Геленджике, Ейске, Приморско-Ахтарске", – приводит пресс-служба администрации слова губернатора региона Вениамина Кондратьева, рассказавшего о готовности к сезону курортной инфраструктуры.
По данным властей, к 1 мая в крае будет работать 100 пляжных территорий, 30 – в Анапе, 23 – в Геленджике, 23 – в Сочи, 11 – в Туапсинском районе, семь – в Новороссийске и шесть – в Темрюкском районе, а всего в летний период для отдыхающих будет доступно 525 стандартизированных, оборудованных пляжей на побережье Черного и Азовского морей, а также 12 речных – в степных районах.
Ранее сообщалось, что на майские праздники в регионе уже забронировано более 50 процентов номерного фонда, в этот период курорты Кубани планируют принять порядка 600 тысяч гостей.