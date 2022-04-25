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Летом в Краснодарском крае откроют одиннадцать новых пляжей

Летом в Краснодарском крае откроют одиннадцать новых пляжей - РИА Новости, 25.04.2022

Летом в Краснодарском крае откроют одиннадцать новых пляжей

Летом в Сочи, Геленджике, Ейске и Приморско-Ахтарске откроют 11 новых пляжей, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:58

2022-04-25T10:58

2022-04-25T10:58

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КРАСНОДАР, 25 апр – РИА Новости. Летом в Сочи, Геленджике, Ейске и Приморско-Ахтарске откроют 11 новых пляжей, сообщает администрация Краснодарского края.Летний курортный сезон стартует на Кубани 1 мая."Отдыхающие смогут комфортно провести время на море. Кроме того, летом в связи с прогнозируемым высоким туристическим потоком откроем 11 новых пляжей – в Сочи, Геленджике, Ейске, Приморско-Ахтарске", – приводит пресс-служба администрации слова губернатора региона Вениамина Кондратьева, рассказавшего о готовности к сезону курортной инфраструктуры.По данным властей, к 1 мая в крае будет работать 100 пляжных территорий, 30 – в Анапе, 23 – в Геленджике, 23 – в Сочи, 11 – в Туапсинском районе, семь – в Новороссийске и шесть – в Темрюкском районе, а всего в летний период для отдыхающих будет доступно 525 стандартизированных, оборудованных пляжей на побережье Черного и Азовского морей, а также 12 речных – в степных районах.Ранее сообщалось, что на майские праздники в регионе уже забронировано более 50 процентов номерного фонда, в этот период курорты Кубани планируют принять порядка 600 тысяч гостей.

https://ria.ru/20220421/otpusk-1784523629.html

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туапсинский район

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Лана Баева

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