https://ria.ru/20220425/platforma-1785305882.html

"Газпром-Медиа" запустит аудиостриминговую платформу

"Газпром-Медиа" запустит аудиостриминговую платформу - РИА Новости, 25.04.2022

"Газпром-Медиа" запустит аудиостриминговую платформу

"Газпром-Медиа" этой осенью запустит новое приложение "АудиоКлуб", которое будет ориентироваться на аудиоконтент, сообщил генеральный директор "Газпром-Медиа... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:41

2022-04-25T13:41

2022-04-25T14:22

общество

технологии

газпром-медиа холдинг

rutube

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Газпром-Медиа" этой осенью запустит новое приложение "АудиоКлуб", которое будет ориентироваться на аудиоконтент, сообщил генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров."Следующее направление, которое мы намерены развить уже этой осенью, это новое аудиоприложение. Рабочее название "АудиоКлуб", - сказал Жаров на второй просветительской акции общества "Знание".Он отметил, что на платформе будет присутствовать практически весь спектр аудиоконтента, который присутствует в стране: от подкастов до эфиров радиостанций. Будут представлены и продукты "Газпром-Медиа"."Мы хотим, чтобы "АудиоКлуб" стал естественным выбором для слушателей аудиоконтента, и планируем увеличивать аудиторию стриминга, вовлекая тех интернет-пользователей, которые еще не нашли удобный для себя сервис. Новая аудиостриминговая платформа дополнит линейку наших цифровых активов Rutube, Premier и Yappy", — сказал Жаров.Заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Моисеев отметил, что создание удобной цифровой аудиоплатформы — логичный шаг."Наша аудитория — это пользователи с разносторонними интересами. Наша основная миссия — дать им удобный доступ к миру цифрового аудио. Мы также планируем поддерживать авторов, исполнителей, дикторов и начинающих ведущих, помогая им находить свою аудиторию", — сказал Моисеев, слова которого привела пресс-служба холдинга.

https://ria.ru/20220425/vk-1785297514.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, технологии, газпром-медиа холдинг, rutube