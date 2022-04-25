https://ria.ru/20220425/platforma-1785305882.html
"Газпром-Медиа" запустит аудиостриминговую платформу
"Газпром-Медиа" запустит аудиостриминговую платформу - РИА Новости, 25.04.2022
"Газпром-Медиа" запустит аудиостриминговую платформу
"Газпром-Медиа" этой осенью запустит новое приложение "АудиоКлуб", которое будет ориентироваться на аудиоконтент, сообщил генеральный директор "Газпром-Медиа... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:41
2022-04-25T13:41
2022-04-25T14:22
общество
технологии
газпром-медиа холдинг
rutube
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Газпром-Медиа" этой осенью запустит новое приложение "АудиоКлуб", которое будет ориентироваться на аудиоконтент, сообщил генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров."Следующее направление, которое мы намерены развить уже этой осенью, это новое аудиоприложение. Рабочее название "АудиоКлуб", - сказал Жаров на второй просветительской акции общества "Знание".Он отметил, что на платформе будет присутствовать практически весь спектр аудиоконтента, который присутствует в стране: от подкастов до эфиров радиостанций. Будут представлены и продукты "Газпром-Медиа"."Мы хотим, чтобы "АудиоКлуб" стал естественным выбором для слушателей аудиоконтента, и планируем увеличивать аудиторию стриминга, вовлекая тех интернет-пользователей, которые еще не нашли удобный для себя сервис. Новая аудиостриминговая платформа дополнит линейку наших цифровых активов Rutube, Premier и Yappy", — сказал Жаров.Заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Моисеев отметил, что создание удобной цифровой аудиоплатформы — логичный шаг."Наша аудитория — это пользователи с разносторонними интересами. Наша основная миссия — дать им удобный доступ к миру цифрового аудио. Мы также планируем поддерживать авторов, исполнителей, дикторов и начинающих ведущих, помогая им находить свою аудиторию", — сказал Моисеев, слова которого привела пресс-служба холдинга.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, газпром-медиа холдинг, rutube
13:41 25.04.2022 (обновлено: 14:22 25.04.2022)
"Газпром-Медиа" запустит аудиостриминговую платформу
"Газпром-Медиа" осенью запустит аудиостриминговую платформу
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Газпром-Медиа" этой осенью запустит новое приложение "АудиоКлуб", которое будет ориентироваться на аудиоконтент, сообщил генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров.
"Следующее направление, которое мы намерены развить уже этой осенью, это новое аудиоприложение. Рабочее название "АудиоКлуб", - сказал Жаров на второй просветительской акции общества "Знание".
Он отметил, что на платформе будет присутствовать практически весь спектр аудиоконтента, который присутствует в стране: от подкастов до эфиров радиостанций. Будут представлены и продукты "Газпром-Медиа
".
"Мы хотим, чтобы "АудиоКлуб" стал естественным выбором для слушателей аудиоконтента, и планируем увеличивать аудиторию стриминга, вовлекая тех интернет-пользователей, которые еще не нашли удобный для себя сервис. Новая аудиостриминговая платформа дополнит линейку наших цифровых активов Rutube
, Premier и Yappy", — сказал Жаров.
Заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Моисеев отметил, что создание удобной цифровой аудиоплатформы — логичный шаг.
"Наша аудитория — это пользователи с разносторонними интересами. Наша основная миссия — дать им удобный доступ к миру цифрового аудио. Мы также планируем поддерживать авторов, исполнителей, дикторов и начинающих ведущих, помогая им находить свою аудиторию", — сказал Моисеев, слова которого привела пресс-служба холдинга.