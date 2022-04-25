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Эрдоган 26 апреля проведет переговоры с Путиным - РИА Новости, 25.04.2022
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Эрдоган 26 апреля проведет переговоры с Путиным
Эрдоган 26 апреля проведет переговоры с Путиным - РИА Новости, 25.04.2022
Эрдоган 26 апреля проведет переговоры с Путиным
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным во вторник. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T19:12
2022-04-25T19:23
в мире
владимир путин
россия
украина
турция
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АНКАРА, 25 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным во вторник.Турецкий лидер уточнил, что в воскресенье у него состоялись переговоры с Владимиром Зеленским."Завтра планируем переговоры с господином (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным. Наша цель - скорейшее достижение устойчивого прекращения огня и организация встречи лидеров", - сказал Эрдоган в своем обращении к народу после заседания кабмина в понедельник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, турция
19:12 25.04.2022 (обновлено: 19:23 25.04.2022)
 
Эрдоган 26 апреля проведет переговоры с Путиным

Эрдоган 26 апреля проведет телефонные переговоры с Путиным

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Читать ria.ru в
АНКАРА, 25 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным во вторник.
Турецкий лидер уточнил, что в воскресенье у него состоялись переговоры с Владимиром Зеленским.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 22:26
Турция не хочет быть гарантом Украины наподобие пятой статьи устава НАТО
"Завтра планируем переговоры с господином (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным. Наша цель - скорейшее достижение устойчивого прекращения огня и организация встречи лидеров", - сказал Эрдоган в своем обращении к народу после заседания кабмина в понедельник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Западная Украина, город Львов - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 15:48
В Турции предрекли разлад в НАТО из-за "раздела Украины"
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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