19:12 25.04.2022 (обновлено: 19:23 25.04.2022)
Эрдоган 26 апреля проведет переговоры с Путиным
Эрдоган 26 апреля проведет телефонные переговоры с Путиным
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
АНКАРА, 25 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным во вторник.
Турецкий лидер уточнил, что в воскресенье у него состоялись переговоры с Владимиром Зеленским.
"Завтра планируем переговоры с господином (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным. Наша цель - скорейшее достижение устойчивого прекращения огня и организация встречи лидеров", - сказал Эрдоган в своем обращении к народу после заседания кабмина в понедельник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.