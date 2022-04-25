https://ria.ru/20220425/peregovory-1785389608.html

Эрдоган 26 апреля проведет переговоры с Путиным

Эрдоган 26 апреля проведет переговоры с Путиным - РИА Новости, 25.04.2022

Эрдоган 26 апреля проведет переговоры с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным во вторник. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T19:12

2022-04-25T19:12

2022-04-25T19:23

в мире

владимир путин

россия

украина

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752322449_117:0:3205:1737_1920x0_80_0_0_da2c5d2a9282810e8923e5d377a70f5f.jpg

АНКАРА, 25 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным во вторник.Турецкий лидер уточнил, что в воскресенье у него состоялись переговоры с Владимиром Зеленским."Завтра планируем переговоры с господином (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным. Наша цель - скорейшее достижение устойчивого прекращения огня и организация встречи лидеров", - сказал Эрдоган в своем обращении к народу после заседания кабмина в понедельник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/garant-1784600680.html

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781318891.html

россия

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, россия, украина, турция