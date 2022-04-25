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Байден пытался созвониться с Макроном, но тот не ответил из-за занятости
Байден пытался созвониться с Макроном, но тот не ответил из-за занятости - РИА Новости, 25.04.2022
Байден пытался созвониться с Макроном, но тот не ответил из-за занятости
Президент США Джо Байден рассказал журналистам, что пытался накануне созвониться с французским коллегой Эммануэлем Макроном, но тот был занят, празднуя победу... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:39
2022-04-25T18:39
2022-04-25T18:39
в мире
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эммануэль макрон
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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал журналистам, что пытался накануне созвониться с французским коллегой Эммануэлем Макроном, но тот был занят, празднуя победу на президентских выборах."Я хорошо оцениваю французские выборы, это во-первых. Во-вторых, я пытался переговорить с ним вчера вечером. Я говорил с его помощниками, а он сам был у Эйфелевой башни, праздновал", - сказал Байден.Он добавил, что планирует созвониться с Макроном в понедельник.Во Франции в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. За президентское кресло Макрон боролся с лидером крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Макрон, по данным французского МВД, набрал 58,54% голосов, Ле Пен - 41,46%.
https://ria.ru/20220425/makron-1785274737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марин ле пен, франция, джо байден, эммануэль макрон
Байден пытался созвониться с Макроном, но тот не ответил из-за занятости
Байден пытался созвониться с Макроном, но тот был занят празднованием переизбрания