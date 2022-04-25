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Байден пытался созвониться с Макроном, но тот не ответил из-за занятости - РИА Новости, 25.04.2022
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Байден пытался созвониться с Макроном, но тот не ответил из-за занятости
Байден пытался созвониться с Макроном, но тот не ответил из-за занятости - РИА Новости, 25.04.2022
Байден пытался созвониться с Макроном, но тот не ответил из-за занятости
Президент США Джо Байден рассказал журналистам, что пытался накануне созвониться с французским коллегой Эммануэлем Макроном, но тот был занят, празднуя победу... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:39
2022-04-25T18:39
в мире
марин ле пен
франция
джо байден
эммануэль макрон
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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал журналистам, что пытался накануне созвониться с французским коллегой Эммануэлем Макроном, но тот был занят, празднуя победу на президентских выборах."Я хорошо оцениваю французские выборы, это во-первых. Во-вторых, я пытался переговорить с ним вчера вечером. Я говорил с его помощниками, а он сам был у Эйфелевой башни, праздновал", - сказал Байден.Он добавил, что планирует созвониться с Макроном в понедельник.Во Франции в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. За президентское кресло Макрон боролся с лидером крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Макрон, по данным французского МВД, набрал 58,54% голосов, Ле Пен - 41,46%.
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в мире, марин ле пен, франция, джо байден, эммануэль макрон
18:39 25.04.2022
 
Байден пытался созвониться с Макроном, но тот не ответил из-за занятости

Байден пытался созвониться с Макроном, но тот был занят празднованием переизбрания

© AP Photo / Rafael YaghobzadehЭммануэль Макрон со сторонниками, после объявления результатов выборов во Франции
Эммануэль Макрон со сторонниками, после объявления результатов выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh
Эммануэль Макрон со сторонниками, после объявления результатов выборов во Франции
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал журналистам, что пытался накануне созвониться с французским коллегой Эммануэлем Макроном, но тот был занят, празднуя победу на президентских выборах.
"Я хорошо оцениваю французские выборы, это во-первых. Во-вторых, я пытался переговорить с ним вчера вечером. Я говорил с его помощниками, а он сам был у Эйфелевой башни, праздновал", - сказал Байден.
Эммануэль Макрон празднует победу на президентских выборах во Франции на Марсовом поле в Париже - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 13:00
"Предстоящие годы не будут спокойными": Макрон выиграл выборы во Франции
Он добавил, что планирует созвониться с Макроном в понедельник.
Во Франции в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. За президентское кресло Макрон боролся с лидером крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Макрон, по данным французского МВД, набрал 58,54% голосов, Ле Пен - 41,46%.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 21:57
В ГД ответили на вопрос об изменении статуса Макрона в европейской политике
 
В миреМарин Ле ПенФранцияДжо БайденЭммануэль Макрон
 
 
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