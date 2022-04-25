https://ria.ru/20220425/peregovory-1785382872.html

Байден пытался созвониться с Макроном, но тот не ответил из-за занятости

Байден пытался созвониться с Макроном, но тот не ответил из-за занятости - РИА Новости, 25.04.2022

Байден пытался созвониться с Макроном, но тот не ответил из-за занятости

Президент США Джо Байден рассказал журналистам, что пытался накануне созвониться с французским коллегой Эммануэлем Макроном, но тот был занят, празднуя победу... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T18:39

2022-04-25T18:39

2022-04-25T18:39

в мире

марин ле пен

франция

джо байден

эммануэль макрон

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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал журналистам, что пытался накануне созвониться с французским коллегой Эммануэлем Макроном, но тот был занят, празднуя победу на президентских выборах."Я хорошо оцениваю французские выборы, это во-первых. Во-вторых, я пытался переговорить с ним вчера вечером. Я говорил с его помощниками, а он сам был у Эйфелевой башни, праздновал", - сказал Байден.Он добавил, что планирует созвониться с Макроном в понедельник.Во Франции в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. За президентское кресло Макрон боролся с лидером крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Макрон, по данным французского МВД, набрал 58,54% голосов, Ле Пен - 41,46%.

https://ria.ru/20220425/makron-1785274737.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, марин ле пен, франция, джо байден, эммануэль макрон