https://ria.ru/20220425/partnerstvo-1785332952.html

Ульяновская область наращивает партнерство с Узбекистаном

Ульяновская область наращивает партнерство с Узбекистаном - РИА Новости, 25.04.2022

Ульяновская область наращивает партнерство с Узбекистаном

Более десятка предприятий Ульяновской области представляют свою продукцию на проходящей в Ташкенте международной промышленной выставке "Иннопром"; график... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:43

2022-04-25T15:43

2022-04-25T15:43

ульяновская область

ташкент

экономика

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Более десятка предприятий Ульяновской области представляют свою продукцию на проходящей в Ташкенте международной промышленной выставке "Иннопром"; график переговоров на ближайшие два дня у делегации региона – очень плотный, сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем телеграм-канале."В Ташкенте мы запланировали ряд деловых встреч с потенциальными инвесторами из Узбекистана. На форуме со мной работают ульяновские предприятия – компании активно представляют свой потенциал. Уверен, на полях выставки наши производители товаров найдут новых партнеров и расширят свое присутствие в Узбекистане. По итогам переговоров рассчитываем на новые деловые контакты и перспективные проекты", - написал Русских.Новые направления торгово-экономических отношений между Ульяновской областью и Узбекистаном глава региона обсудил с послом России в Республике Узбекистан Олегом Мальгиновым."Для Ульяновской области Узбекистан – уже известный и хорошо зарекомендовавший себя партнер в различных сферах. Мы открыты для сотрудничества. В частности, видим перспективы взаимодействия в сельском хозяйстве, пищевом производстве, текстильной промышленности, автомобилестроении. Мы ищем новые возможности для экономики региона. Торговый оборот с Узбекистаном за 2021 год вырос более чем на треть и составил свыше пяти миллионов долларов. Значительный рост дал экспорт ульяновских товаров. Эту положительную тенденцию важно не только сохранить, но и значительно нарастить", - подчеркнул губернатор.Он привел примеры взаимодействия региона и республики. "УАЗ имеет двух дистрибьюторов на территории Узбекистана, у КТЦ "Металлоконструкция" есть тут свой офис продаж. С 2021 года нашим субъектам МСП удалось значительно расширить свое присутствие в Узбекистане", - отметил Русских.

https://ria.ru/20220414/kompaniya-1783551145.html

ташкент

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ташкент, экономика