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Ульяновская область наращивает партнерство с Узбекистаном - РИА Новости, 25.04.2022
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Ульяновская область
https://ria.ru/20220425/partnerstvo-1785332952.html
Ульяновская область наращивает партнерство с Узбекистаном
Ульяновская область наращивает партнерство с Узбекистаном - РИА Новости, 25.04.2022
Ульяновская область наращивает партнерство с Узбекистаном
Более десятка предприятий Ульяновской области представляют свою продукцию на проходящей в Ташкенте международной промышленной выставке "Иннопром"; график... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:43
2022-04-25T15:43
ульяновская область
ташкент
экономика
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Более десятка предприятий Ульяновской области представляют свою продукцию на проходящей в Ташкенте международной промышленной выставке "Иннопром"; график переговоров на ближайшие два дня у делегации региона – очень плотный, сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем телеграм-канале."В Ташкенте мы запланировали ряд деловых встреч с потенциальными инвесторами из Узбекистана. На форуме со мной работают ульяновские предприятия – компании активно представляют свой потенциал. Уверен, на полях выставки наши производители товаров найдут новых партнеров и расширят свое присутствие в Узбекистане. По итогам переговоров рассчитываем на новые деловые контакты и перспективные проекты", - написал Русских.Новые направления торгово-экономических отношений между Ульяновской областью и Узбекистаном глава региона обсудил с послом России в Республике Узбекистан Олегом Мальгиновым."Для Ульяновской области Узбекистан – уже известный и хорошо зарекомендовавший себя партнер в различных сферах. Мы открыты для сотрудничества. В частности, видим перспективы взаимодействия в сельском хозяйстве, пищевом производстве, текстильной промышленности, автомобилестроении. Мы ищем новые возможности для экономики региона. Торговый оборот с Узбекистаном за 2021 год вырос более чем на треть и составил свыше пяти миллионов долларов. Значительный рост дал экспорт ульяновских товаров. Эту положительную тенденцию важно не только сохранить, но и значительно нарастить", - подчеркнул губернатор.Он привел примеры взаимодействия региона и республики. "УАЗ имеет двух дистрибьюторов на территории Узбекистана, у КТЦ "Металлоконструкция" есть тут свой офис продаж. С 2021 года нашим субъектам МСП удалось значительно расширить свое присутствие в Узбекистане", - отметил Русских.
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ташкент, экономика
15:43 25.04.2022
 

Ульяновская область наращивает партнерство с Узбекистаном

© Фото : пресс-служба правительства Ульяновской областиЧрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских на промышленной выставке "Иннопром"
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских на промышленной выставке Иннопром - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Фото : пресс-служба правительства Ульяновской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Более десятка предприятий Ульяновской области представляют свою продукцию на проходящей в Ташкенте международной промышленной выставке "Иннопром"; график переговоров на ближайшие два дня у делегации региона – очень плотный, сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем телеграм-канале.
"В Ташкенте мы запланировали ряд деловых встреч с потенциальными инвесторами из Узбекистана. На форуме со мной работают ульяновские предприятия – компании активно представляют свой потенциал. Уверен, на полях выставки наши производители товаров найдут новых партнеров и расширят свое присутствие в Узбекистане. По итогам переговоров рассчитываем на новые деловые контакты и перспективные проекты", - написал Русских.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских во время посещения Ульяновской инжиниринговой компании ХАЛТЕК - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 16:20Ульяновская область
Ульяновская компания готова заменить зарубежных поставщиков на рынке РФ
Новые направления торгово-экономических отношений между Ульяновской областью и Узбекистаном глава региона обсудил с послом России в Республике Узбекистан Олегом Мальгиновым.
"Для Ульяновской области Узбекистан – уже известный и хорошо зарекомендовавший себя партнер в различных сферах. Мы открыты для сотрудничества. В частности, видим перспективы взаимодействия в сельском хозяйстве, пищевом производстве, текстильной промышленности, автомобилестроении. Мы ищем новые возможности для экономики региона. Торговый оборот с Узбекистаном за 2021 год вырос более чем на треть и составил свыше пяти миллионов долларов. Значительный рост дал экспорт ульяновских товаров. Эту положительную тенденцию важно не только сохранить, но и значительно нарастить", - подчеркнул губернатор.
Он привел примеры взаимодействия региона и республики. "УАЗ имеет двух дистрибьюторов на территории Узбекистана, у КТЦ "Металлоконструкция" есть тут свой офис продаж. С 2021 года нашим субъектам МСП удалось значительно расширить свое присутствие в Узбекистане", - отметил Русских.
 
Ульяновская областьТашкентЭкономика
 
 
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