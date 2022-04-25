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В Париже задержали полицейского, обстрелявшего автомобиль - РИА Новости, 25.04.2022
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В Париже задержали полицейского, обстрелявшего автомобиль
В Париже задержали полицейского, обстрелявшего автомобиль - РИА Новости, 25.04.2022
В Париже задержали полицейского, обстрелявшего автомобиль
Полицейский, обстрелявший автомобиль в Париже, в результате чего погибли двое человек, помещен под стражу, передаёт телеканал BFMTV. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T22:26
2022-04-25T22:26
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париж
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ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Полицейский, обстрелявший автомобиль в Париже, в результате чего погибли двое человек, помещен под стражу, передаёт телеканал BFMTV.Как сообщал портал Actu17, инцидент произошел в ночь на понедельник, когда правоохранители остановили автомобиль для проверки документов. Водитель внезапно вновь начал движение и протаранил группу полицейских. Один из них начал стрелять по автомобилю из автоматической винтовки HK G36. В результате стрельбы были убиты водитель и пассажир на переднем сидении. Еще один находившийся в автомобиле человек получил ранения и был госпитализирован. О пострадавших среди полицейских не сообщается.Как сообщает телеканал со ссылкой на прокуратуру, сотрудник полиции взят под стражу в понедельник днем за непреднамеренное убийство двух человек в возрасте 25 и 31 года.
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в мире, франция, париж
22:26 25.04.2022
 
В Париже задержали полицейского, обстрелявшего автомобиль

В Париже задержали полицейского, обстрелявшего автомобиль и убившего двух человек

© AP Photo / Kamil ZigniogluСотрудники полиции Франции в Париже
Сотрудники полиции Франции в Париже - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Kamil Zignioglu
Сотрудники полиции Франции в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Полицейский, обстрелявший автомобиль в Париже, в результате чего погибли двое человек, помещен под стражу, передаёт телеканал BFMTV.
Как сообщал портал Actu17, инцидент произошел в ночь на понедельник, когда правоохранители остановили автомобиль для проверки документов. Водитель внезапно вновь начал движение и протаранил группу полицейских. Один из них начал стрелять по автомобилю из автоматической винтовки HK G36. В результате стрельбы были убиты водитель и пассажир на переднем сидении. Еще один находившийся в автомобиле человек получил ранения и был госпитализирован. О пострадавших среди полицейских не сообщается.
Как сообщает телеканал со ссылкой на прокуратуру, сотрудник полиции взят под стражу в понедельник днем за непреднамеренное убийство двух человек в возрасте 25 и 31 года.
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