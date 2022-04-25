https://ria.ru/20220425/parizh-1785412072.html

В Париже задержали полицейского, обстрелявшего автомобиль

В Париже задержали полицейского, обстрелявшего автомобиль - РИА Новости, 25.04.2022

В Париже задержали полицейского, обстрелявшего автомобиль

Полицейский, обстрелявший автомобиль в Париже, в результате чего погибли двое человек, помещен под стражу, передаёт телеканал BFMTV. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T22:26

2022-04-25T22:26

2022-04-25T22:26

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ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Полицейский, обстрелявший автомобиль в Париже, в результате чего погибли двое человек, помещен под стражу, передаёт телеканал BFMTV.Как сообщал портал Actu17, инцидент произошел в ночь на понедельник, когда правоохранители остановили автомобиль для проверки документов. Водитель внезапно вновь начал движение и протаранил группу полицейских. Один из них начал стрелять по автомобилю из автоматической винтовки HK G36. В результате стрельбы были убиты водитель и пассажир на переднем сидении. Еще один находившийся в автомобиле человек получил ранения и был госпитализирован. О пострадавших среди полицейских не сообщается.Как сообщает телеканал со ссылкой на прокуратуру, сотрудник полиции взят под стражу в понедельник днем за непреднамеренное убийство двух человек в возрасте 25 и 31 года.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, франция, париж