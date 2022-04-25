https://ria.ru/20220425/parad-1785419926.html

В Москве прошла пешая тренировка парада Победы с экипажами военной техники

В Москве прошла пешая тренировка парада Победы с экипажами военной техники - РИА Новости, 25.04.2022

В Москве прошла пешая тренировка парада Победы с экипажами военной техники

В Москве прошла ночная пешая тренировка механиков-водителей и старших расчетов механизированной колонны техники, которая примет участие в параде на Красной... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T23:47

2022-04-25T23:47

2022-04-25T23:52

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Москве прошла ночная пешая тренировка механиков-водителей и старших расчетов механизированной колонны техники, которая примет участие в параде на Красной площади в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.Военные изучили маршруты и наметили места построения техники на Тверской улице перед началом прохождения в день парада.На время тренировки был закрыт проезд для автомобилей по некоторым улицам в центре столицы, в том числе по Тверской улице и вдоль Манежной площади.Ранее в Минобороны России сообщили, что ночные репетиции с привлечением военной техники пройду 28 апреля и 4 мая. Генеральная репетиция парада пройдет в Москве 7 мая в 10 утра по московскому времени.Всего в нем в этом году примут участие 11 тысяч человек, 131 единица вооружения, военной и специальной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.

https://ria.ru/20220424/parad-1785175392.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, москва, россия, день победы