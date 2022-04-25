https://ria.ru/20220425/parad-1785419926.html
В Москве прошла пешая тренировка парада Победы с экипажами военной техники
В Москве прошла пешая тренировка парада Победы с экипажами военной техники - РИА Новости, 25.04.2022
В Москве прошла пешая тренировка парада Победы с экипажами военной техники
В Москве прошла ночная пешая тренировка механиков-водителей и старших расчетов механизированной колонны техники, которая примет участие в параде на Красной... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T23:47
2022-04-25T23:47
2022-04-25T23:52
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москва
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день победы
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Москве прошла ночная пешая тренировка механиков-водителей и старших расчетов механизированной колонны техники, которая примет участие в параде на Красной площади в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.Военные изучили маршруты и наметили места построения техники на Тверской улице перед началом прохождения в день парада.На время тренировки был закрыт проезд для автомобилей по некоторым улицам в центре столицы, в том числе по Тверской улице и вдоль Манежной площади.Ранее в Минобороны России сообщили, что ночные репетиции с привлечением военной техники пройду 28 апреля и 4 мая. Генеральная репетиция парада пройдет в Москве 7 мая в 10 утра по московскому времени.Всего в нем в этом году примут участие 11 тысяч человек, 131 единица вооружения, военной и специальной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.
https://ria.ru/20220424/parad-1785175392.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, москва, россия, день победы
23:47 25.04.2022 (обновлено: 23:52 25.04.2022)
В Москве прошла пешая тренировка парада Победы с экипажами военной техники
В Москве прошла пешая тренировка парада Победы с экипажами военной техники
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Москве прошла ночная пешая тренировка механиков-водителей и старших расчетов механизированной колонны техники, которая примет участие в параде на Красной площади в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Военные изучили маршруты и наметили места построения техники на Тверской улице перед началом прохождения в день парада.
На время тренировки был закрыт проезд для автомобилей по некоторым улицам в центре столицы, в том числе по Тверской улице и вдоль Манежной площади.
Ранее в Минобороны России
сообщили, что ночные репетиции с привлечением военной техники пройду 28 апреля и 4 мая. Генеральная репетиция парада пройдет в Москве
7 мая в 10 утра по московскому времени.
Всего в нем в этом году примут участие 11 тысяч человек, 131 единица вооружения, военной и специальной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.