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В США назвали уничтожение памятников советским солдатам в Европе глупостью - РИА Новости, 25.04.2022
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В США назвали уничтожение памятников советским солдатам в Европе глупостью
В США назвали уничтожение памятников советским солдатам в Европе глупостью - РИА Новости, 25.04.2022
В США назвали уничтожение памятников советским солдатам в Европе глупостью
Нынешняя кампания по сносу и осквернению памятников советским воинам-освободителям в странах Европы является проявлением глупости, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T23:53
2022-04-25T23:53
в мире
сша
россия
вторая мировая война (1939-1945)
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Нынешняя кампания по сносу и осквернению памятников советским воинам-освободителям в странах Европы является проявлением глупости, заявил РИА Новости американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон.Новая волна вандализма в отношении памятников советским солдатам прокатилась за последние недели по нескольким странам. В одном лишь Берлине полиция зарегистрировала более десятка таких случаев. Мемориалы также осквернили в Румынии, Словакии, Латвии и Польше. Специалисты отмечают, что в данном случае речь может идти уже не о хулиганстве, а о проявлениях сознательно проводимой политики этих стран."Разрушать памятники, отражающие прошлую дружбу - глупо. Запрещать спортсменам участвовать в соревнованиях на том основании, что они русские, даже если у них нет политической ангажированности - глупо. Каждого человека необходимо оценивать по его или ее собственным делам", - сказал Кон.Кон и его семья бежали от преследований евреев в нацистской Германии в 1938 году, а в 1943 году он присоединился к вооруженным силам США. Год спустя он в составе американских войск высадился во Франции и принял участие в наступлении на Германию. По прошествии многих лет ветеран все так же с большой человеческой теплотой отзывается о советских солдатах, с которыми он бок о бок добывал победу над фашизмом.Слова ветерана прозвучали на фоне очередной годовщины исторической встречи советских и американских войск на берегах реки Эльба, которая произошла 25 апреля 1945 года и увенчала разгром нацистской Германии. Это событие считается высшей точкой в союзнических отношениях стран антигитлеровской коалиции.Как сообщил в воскресенье посол России в США Анатолий Антонов, власти США отменили торжественную церемонию, которая ежегодно проходила у мемориала "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище близ Вашингтона с участием российских дипломатов, их коллег из стран СНГ, ветеранов Второй мировой и американских официальных лиц.
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в мире, сша, россия, вторая мировая война (1939-1945)
23:53 25.04.2022
 
В США назвали уничтожение памятников советским солдатам в Европе глупостью

Американский ветеран Кон назвал глупостью уничтожение памятников советским солдатам в ЕС

© РИА Новости / Алексей Букчин / Перейти в фотобанкСнос памятника Благодарности солдатам Красной армии в Скарышевском парке Варшавы
Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии в Скарышевском парке Варшавы - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Букчин
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Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии в Скарышевском парке Варшавы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Нынешняя кампания по сносу и осквернению памятников советским воинам-освободителям в странах Европы является проявлением глупости, заявил РИА Новости американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон.
Новая волна вандализма в отношении памятников советским солдатам прокатилась за последние недели по нескольким странам. В одном лишь Берлине полиция зарегистрировала более десятка таких случаев. Мемориалы также осквернили в Румынии, Словакии, Латвии и Польше. Специалисты отмечают, что в данном случае речь может идти уже не о хулиганстве, а о проявлениях сознательно проводимой политики этих стран.
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"Разрушать памятники, отражающие прошлую дружбу - глупо. Запрещать спортсменам участвовать в соревнованиях на том основании, что они русские, даже если у них нет политической ангажированности - глупо. Каждого человека необходимо оценивать по его или ее собственным делам", - сказал Кон.
Кон и его семья бежали от преследований евреев в нацистской Германии в 1938 году, а в 1943 году он присоединился к вооруженным силам США. Год спустя он в составе американских войск высадился во Франции и принял участие в наступлении на Германию. По прошествии многих лет ветеран все так же с большой человеческой теплотой отзывается о советских солдатах, с которыми он бок о бок добывал победу над фашизмом.
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Слова ветерана прозвучали на фоне очередной годовщины исторической встречи советских и американских войск на берегах реки Эльба, которая произошла 25 апреля 1945 года и увенчала разгром нацистской Германии. Это событие считается высшей точкой в союзнических отношениях стран антигитлеровской коалиции.
Как сообщил в воскресенье посол России в США Анатолий Антонов, власти США отменили торжественную церемонию, которая ежегодно проходила у мемориала "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище близ Вашингтона с участием российских дипломатов, их коллег из стран СНГ, ветеранов Второй мировой и американских официальных лиц.
 
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