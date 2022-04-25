https://ria.ru/20220425/pamyatnik-1785420312.html

В США назвали уничтожение памятников советским солдатам в Европе глупостью

В США назвали уничтожение памятников советским солдатам в Европе глупостью - РИА Новости, 25.04.2022

В США назвали уничтожение памятников советским солдатам в Европе глупостью

Нынешняя кампания по сносу и осквернению памятников советским воинам-освободителям в странах Европы является проявлением глупости, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T23:53

2022-04-25T23:53

2022-04-25T23:53

в мире

сша

россия

вторая мировая война (1939-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153118/68/1531186806_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_3581e095b90c4e72a795943da9d19d48.jpg

ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Нынешняя кампания по сносу и осквернению памятников советским воинам-освободителям в странах Европы является проявлением глупости, заявил РИА Новости американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон.Новая волна вандализма в отношении памятников советским солдатам прокатилась за последние недели по нескольким странам. В одном лишь Берлине полиция зарегистрировала более десятка таких случаев. Мемориалы также осквернили в Румынии, Словакии, Латвии и Польше. Специалисты отмечают, что в данном случае речь может идти уже не о хулиганстве, а о проявлениях сознательно проводимой политики этих стран."Разрушать памятники, отражающие прошлую дружбу - глупо. Запрещать спортсменам участвовать в соревнованиях на том основании, что они русские, даже если у них нет политической ангажированности - глупо. Каждого человека необходимо оценивать по его или ее собственным делам", - сказал Кон.Кон и его семья бежали от преследований евреев в нацистской Германии в 1938 году, а в 1943 году он присоединился к вооруженным силам США. Год спустя он в составе американских войск высадился во Франции и принял участие в наступлении на Германию. По прошествии многих лет ветеран все так же с большой человеческой теплотой отзывается о советских солдатах, с которыми он бок о бок добывал победу над фашизмом.Слова ветерана прозвучали на фоне очередной годовщины исторической встречи советских и американских войск на берегах реки Эльба, которая произошла 25 апреля 1945 года и увенчала разгром нацистской Германии. Это событие считается высшей точкой в союзнических отношениях стран антигитлеровской коалиции.Как сообщил в воскресенье посол России в США Анатолий Антонов, власти США отменили торжественную церемонию, которая ежегодно проходила у мемориала "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище близ Вашингтона с участием российских дипломатов, их коллег из стран СНГ, ветеранов Второй мировой и американских официальных лиц.

https://ria.ru/20220403/pamyatnik-1781563311.html

https://ria.ru/20220420/polsha-1784494657.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, россия, вторая мировая война (1939-1945)