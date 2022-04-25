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Эксперт прокомментировал демонтаж монумента Дружбы народов России и Украины - РИА Новости, 25.04.2022
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https://ria.ru/20220425/pamyatnik-1785367152.html
Эксперт прокомментировал демонтаж монумента Дружбы народов России и Украины
Эксперт прокомментировал демонтаж монумента Дружбы народов России и Украины - РИА Новости, 25.04.2022
Эксперт прокомментировал демонтаж монумента Дружбы народов России и Украины
Демонтаж монумента Дружбы народов России и Украины в Крещатом парке Киева, о котором сообщил мэр города Виталий Кличко, производится в контексте нагнетаемой... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:46
2022-04-25T17:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
киев
виталий кличко
донбасс
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Демонтаж монумента Дружбы народов России и Украины в Крещатом парке Киева, о котором сообщил мэр города Виталий Кличко, производится в контексте нагнетаемой ненависти к России, сказал РИА Новости политолог Сергей Мельничук.Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале объявил о демонтаже скульптуры двух рабочих с монумента Дружбы народов России и Украины в Крещатом парке. Монумент представляет собой скульптуру рабочих - украинца и русского, держащих ленту с Орденом Дружбы народов.Сейчас на Украине наблюдается еще большая интенсивность в сносе монументов, отметил политолог. "Для Киевской элиты страшен тот сценарий, при котором украинцы не захотят отрекаться от прошлого в угоду статуса любимой марионетки США и ЕС. Поэтому, ненависть - их главное оружие в информационной войне", - сказал Мельничук.Мэр Киева Кличко ранее заявил, что в Киеве есть еще десятки улиц и объектов, которые, по его мнению, необходимо переименовать. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/pamyatnik-1784691271.html
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в мире, украина, киев, виталий кличко, донбасс, россия
17:46 25.04.2022
 
Эксперт прокомментировал демонтаж монумента Дружбы народов России и Украины

Политолог Мельничук: новая украинская национальная идея строится на ненависти к России

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкАрка Дружбы народов в Крещатом парке в Киеве
Арка Дружбы народов в Крещатом парке в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Арка Дружбы народов в Крещатом парке в Киеве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Демонтаж монумента Дружбы народов России и Украины в Крещатом парке Киева, о котором сообщил мэр города Виталий Кличко, производится в контексте нагнетаемой ненависти к России, сказал РИА Новости политолог Сергей Мельничук.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале объявил о демонтаже скульптуры двух рабочих с монумента Дружбы народов России и Украины в Крещатом парке. Монумент представляет собой скульптуру рабочих - украинца и русского, держащих ленту с Орденом Дружбы народов.
"Уже восемь лет пост-майданная элита борется с историческим наследием в угоду той пропагандисткой линии, которая позволяет им удерживать власть. На ненависти к России строится конструируемая новая украинская национальная идея, которую сейчас всеми силами насаждают и укрепляют украинские СМИ", - сказал Мельничук.
Сейчас на Украине наблюдается еще большая интенсивность в сносе монументов, отметил политолог. "Для Киевской элиты страшен тот сценарий, при котором украинцы не захотят отрекаться от прошлого в угоду статуса любимой марионетки США и ЕС. Поэтому, ненависть - их главное оружие в информационной войне", - сказал Мельничук.
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Мэр Киева Кличко ранее заявил, что в Киеве есть еще десятки улиц и объектов, которые, по его мнению, необходимо переименовать. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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