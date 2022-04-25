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В Киеве демонтируют монумент дружбы народов России и Украины - РИА Новости, 25.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/pamyatnik-1785324522.html
В Киеве демонтируют монумент дружбы народов России и Украины
В Киеве демонтируют монумент дружбы народов России и Украины - РИА Новости, 25.04.2022
В Киеве демонтируют монумент дружбы народов России и Украины
Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник объявил о демонтаже скульптуры двух рабочих с монумента Дружбы народов России и Украины в Крещатом парке. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:55
2022-04-25T15:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей лавров
украина
россия
киев
виталий кличко
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник объявил о демонтаже скульптуры двух рабочих с монумента Дружбы народов России и Украины в Крещатом парке.Монумент представляет собой скульптуру рабочих - украинца и русского, держащих ленту с Орденом Дружбы народов."На этой неделе демонтируем бронзовую скульптуру двух трудящихся, установленную в 1982 году "в ознаменование воссоединения Украины с Россией". Восемь метров так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева", - написал Кличко в своем Telegram-канале.Арку на монументе Дружбы народов планируется подсветить цветами украинского флага, добавил мэр украинской столицы.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220425/pamyatnik-1785277432.html
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в мире, сергей лавров, украина, россия, киев, виталий кличко
14:55 25.04.2022 (обновлено: 15:40 25.04.2022)
 
В Киеве демонтируют монумент дружбы народов России и Украины

В Киеве демонтируют скульптуры двух рабочих с монумента дружбы народов России и Украины

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкАрка Дружбы народов в Крещатом парке в Киеве
Арка Дружбы народов в Крещатом парке в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
Арка Дружбы народов в Крещатом парке в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник объявил о демонтаже скульптуры двух рабочих с монумента Дружбы народов России и Украины в Крещатом парке.
Монумент представляет собой скульптуру рабочих - украинца и русского, держащих ленту с Орденом Дружбы народов.
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"На этой неделе демонтируем бронзовую скульптуру двух трудящихся, установленную в 1982 году "в ознаменование воссоединения Украины с Россией". Восемь метров так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Арку на монументе Дружбы народов планируется подсветить цветами украинского флага, добавил мэр украинской столицы.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСергей ЛавровУкраинаРоссияКиевВиталий Кличко
 
 
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