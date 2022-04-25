https://ria.ru/20220425/pamyatnik-1785324522.html

В Киеве демонтируют монумент дружбы народов России и Украины

В Киеве демонтируют монумент дружбы народов России и Украины - РИА Новости, 25.04.2022

В Киеве демонтируют монумент дружбы народов России и Украины

Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник объявил о демонтаже скульптуры двух рабочих с монумента Дружбы народов России и Украины в Крещатом парке. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:55

2022-04-25T14:55

2022-04-25T15:40

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник объявил о демонтаже скульптуры двух рабочих с монумента Дружбы народов России и Украины в Крещатом парке.Монумент представляет собой скульптуру рабочих - украинца и русского, держащих ленту с Орденом Дружбы народов."На этой неделе демонтируем бронзовую скульптуру двух трудящихся, установленную в 1982 году "в ознаменование воссоединения Украины с Россией". Восемь метров так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева", - написал Кличко в своем Telegram-канале.Арку на монументе Дружбы народов планируется подсветить цветами украинского флага, добавил мэр украинской столицы.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220425/pamyatnik-1785277432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сергей лавров, украина, россия, киев, виталий кличко