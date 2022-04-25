https://ria.ru/20220425/palmira-1785355452.html

Ученые приступили к разбору завалов Триумфальной арки Пальмиры

Ученые приступили к разбору завалов Триумфальной арки Пальмиры - РИА Новости, 25.04.2022

Ученые приступили к разбору завалов Триумфальной арки Пальмиры

Российские и сирийские ученые приступили к разбору завалов Триумфальной арки Пальмиры, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:42

2022-04-25T17:42

2022-04-25T17:42

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Российские и сирийские ученые приступили к разбору завалов Триумфальной арки Пальмиры, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга."Коллектив ученых 14 апреля приступил ко второму этапу — разбору завала, который образовался в результате взрыва арки террористами в 2015 году. Этот этап является обязательным до начала работы над проектом реставрации. Ранее в течение четырех месяцев велись подготовительные работы — был определен план разбора завала, созданы чертежи и 3D-модели памятников", — говорится в публикации.После ученые займутся исследованием каждого элемента арки, все рухнувшие блоки будут отсканированы."Также неразрушающими методами они исследуют конструкцию, чтобы определить наличие или отсутствие внутренних повреждений. Археологи заложат специальные шурфы, чтобы проверить состояние фундамента арки", — объясняется в сообщении.Отчет и предложения специалистов по методике реставрации будут представлены Международному научному комитету.Ученым помогают российские военнослужащие. Топографическая служба Вооруженных сил России проводит съемку каждого рухнувшего блока и устоявших конструкций. Поддержку проект получает также от Сирийского трастового фонда, посольства РФ в Сирии, Национального центра управления обороной России и группировки войск в Сирии.Работы проводятся в рамках договора о сотрудничестве между Институтом истории и материальной культуры (ИИМК) РАН и Департаментом музеев и древностей Сирии. Проект реализуется под эгидой Русского географического общества при участии Минобороны РФ.В мае 2015 года террористы ИГ* захватили Пальмиру – один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была очищена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы.Террористы успели уничтожить ключевые древние постройки, такие как храм Бэла и Баалшамина, Триумфальную арку и колонну Зенобии с важнейшей посвятительной надписью, большое количество башенных и подземных гробниц, была частично разрушена позднесредневековая крепость Фахр эд-Дина. Кроме того, во время второй оккупации Пальмиры пострадали Тетрапилон и театр.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220322/palmira-1779411228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, сирия, пальмира, русское географическое общество, российская академия наук