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Турчак предложил давать отсрочку от армии широкому кругу IT-специалистов - РИА Новости, 25.04.2022
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Турчак предложил давать отсрочку от армии широкому кругу IT-специалистов
Турчак предложил давать отсрочку от армии широкому кругу IT-специалистов - РИА Новости, 25.04.2022
Турчак предложил давать отсрочку от армии широкому кругу IT-специалистов
Возможность отсрочки от армии для IT-специалистов, которая сегодня предусмотрена для программистов, а также налоговые льготы должны быть доступны более широкому РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T19:38
2022-04-25T19:38
общество
совет федерации рф
технологии
андрей турчак
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Возможность отсрочки от армии для IT-специалистов, которая сегодня предусмотрена для программистов, а также налоговые льготы должны быть доступны более широкому кругу специалистов вплоть до учителей информатики, считает первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак."Правительство при участии нашего совета приняло пакет мер поддержки... предлагаем расширить эти категории. Это должны быть не только программисты и разработчики, но и профильные преподаватели, учителя информатики, сотрудники информационной безопасности, работники радиоэлектронной промышленности. Все, кто имеют профильное образование и квалификацию", - заявил Турчак на заседании cовета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему "Научно-образовательная политика и подготовка кадров в эпоху цифровой экономики".Турчак отметил, что указом предусмотрена отсрочка от призыва в армию, льготная ипотека, налоговые льготы.
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общество, совет федерации рф, технологии, андрей турчак, it-компании
19:38 25.04.2022
 
Турчак предложил давать отсрочку от армии широкому кругу IT-специалистов

Турчак предложил предоставлять льготы и отсрочку от армии широкому кругу IT-специалистов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Возможность отсрочки от армии для IT-специалистов, которая сегодня предусмотрена для программистов, а также налоговые льготы должны быть доступны более широкому кругу специалистов вплоть до учителей информатики, считает первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.
"Правительство при участии нашего совета приняло пакет мер поддержки... предлагаем расширить эти категории. Это должны быть не только программисты и разработчики, но и профильные преподаватели, учителя информатики, сотрудники информационной безопасности, работники радиоэлектронной промышленности. Все, кто имеют профильное образование и квалификацию", - заявил Турчак на заседании cовета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему "Научно-образовательная политика и подготовка кадров в эпоху цифровой экономики".
Турчак отметил, что указом предусмотрена отсрочка от призыва в армию, льготная ипотека, налоговые льготы.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 17:24
Турчак предложил повысить предел годового дохода самозанятого в IT-сфере
 
ОбществоСовет Федерации РФТехнологииАндрей ТурчакIT-компании
 
 
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