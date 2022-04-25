https://ria.ru/20220425/otsrochka-1785393891.html

Турчак предложил давать отсрочку от армии широкому кругу IT-специалистов

Турчак предложил давать отсрочку от армии широкому кругу IT-специалистов - РИА Новости, 25.04.2022

Турчак предложил давать отсрочку от армии широкому кругу IT-специалистов

Возможность отсрочки от армии для IT-специалистов, которая сегодня предусмотрена для программистов, а также налоговые льготы должны быть доступны более широкому РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T19:38

2022-04-25T19:38

2022-04-25T19:38

общество

совет федерации рф

технологии

андрей турчак

it-компании

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Возможность отсрочки от армии для IT-специалистов, которая сегодня предусмотрена для программистов, а также налоговые льготы должны быть доступны более широкому кругу специалистов вплоть до учителей информатики, считает первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак."Правительство при участии нашего совета приняло пакет мер поддержки... предлагаем расширить эти категории. Это должны быть не только программисты и разработчики, но и профильные преподаватели, учителя информатики, сотрудники информационной безопасности, работники радиоэлектронной промышленности. Все, кто имеют профильное образование и квалификацию", - заявил Турчак на заседании cовета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему "Научно-образовательная политика и подготовка кадров в эпоху цифровой экономики".Турчак отметил, что указом предусмотрена отсрочка от призыва в армию, льготная ипотека, налоговые льготы.

https://ria.ru/20220425/dokhod-1785360037.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, совет федерации рф, технологии, андрей турчак, it-компании