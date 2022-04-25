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СФ предложил давать отсрочку от армии тем, кто производит радиоэлектронику - РИА Новости, 25.04.2022
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СФ предложил давать отсрочку от армии тем, кто производит радиоэлектронику
СФ предложил давать отсрочку от армии тем, кто производит радиоэлектронику - РИА Новости, 25.04.2022
СФ предложил давать отсрочку от армии тем, кто производит радиоэлектронику
Совет по цифровой экономике при Совете Федерации предложил Минобороны распространить отсрочку от армии на сотрудников отечественных компаний по производству... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T19:33
2022-04-25T19:33
экономика
технологии
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Совет по цифровой экономике при Совете Федерации предложил Минобороны распространить отсрочку от армии на сотрудников отечественных компаний по производству радиоэлектроники, говорится в проекте решения Совета.Также на такие компании рекомендовано распространить действие налоговых льгот.Также участники совета рекомендуют распространить право на отсрочку от призыва на военную службу, установленное для IT-специалистов, работающих на предприятиях ОПК, на педагогических и научно-педагогических работников образовательных организаций по дисциплинам, связанным с информационными технологиями.
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экономика, технологии, совет федерации рф, россия
19:33 25.04.2022
 
СФ предложил давать отсрочку от армии тем, кто производит радиоэлектронику

СФ предложил давать отсрочку от армии сотрудникам фирм по производству радиоэлектроники

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Совет по цифровой экономике при Совете Федерации предложил Минобороны распространить отсрочку от армии на сотрудников отечественных компаний по производству радиоэлектроники, говорится в проекте решения Совета.
Также на такие компании рекомендовано распространить действие налоговых льгот.
"Рекомендовать министерству финансов совместно с министерством промышленности и торговли, министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и министерством обороны Российской Федерации распространить действие налоговых льгот, установленных федеральным законом… "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", а также налоговых и иных льгот, в том числе в части улучшения жилищных условий сотрудников и предоставления отсрочки от призыва на военную службу… на российские компании, которые получают большинство доходов от производства и (или) реализации самостоятельно разработанных изделий электронной компонентной базы и (или) радиоэлектронной продукции", - говорится в документе.
Также участники совета рекомендуют распространить право на отсрочку от призыва на военную службу, установленное для IT-специалистов, работающих на предприятиях ОПК, на педагогических и научно-педагогических работников образовательных организаций по дисциплинам, связанным с информационными технологиями.
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