https://ria.ru/20220425/otsrochka-1785393438.html

СФ предложил давать отсрочку от армии тем, кто производит радиоэлектронику

СФ предложил давать отсрочку от армии тем, кто производит радиоэлектронику - РИА Новости, 25.04.2022

СФ предложил давать отсрочку от армии тем, кто производит радиоэлектронику

Совет по цифровой экономике при Совете Федерации предложил Минобороны распространить отсрочку от армии на сотрудников отечественных компаний по производству... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T19:33

2022-04-25T19:33

2022-04-25T19:33

экономика

технологии

совет федерации рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585166082_0:301:3071:2028_1920x0_80_0_0_f4addd8d3c91618ba3148d35c88bcc42.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Совет по цифровой экономике при Совете Федерации предложил Минобороны распространить отсрочку от армии на сотрудников отечественных компаний по производству радиоэлектроники, говорится в проекте решения Совета.Также на такие компании рекомендовано распространить действие налоговых льгот.Также участники совета рекомендуют распространить право на отсрочку от призыва на военную службу, установленное для IT-специалистов, работающих на предприятиях ОПК, на педагогических и научно-педагогических работников образовательных организаций по дисциплинам, связанным с информационными технологиями.

https://ria.ru/20220425/spetsialisty-1785340306.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, технологии, совет федерации рф, россия