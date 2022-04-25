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Путин предложил отсрочить выплату страховых взносов для поставщиков товаров - РИА Новости, 25.04.2022
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Путин предложил отсрочить выплату страховых взносов для поставщиков товаров
Путин предложил отсрочить выплату страховых взносов для поставщиков товаров - РИА Новости, 25.04.2022
Путин предложил отсрочить выплату страховых взносов для поставщиков товаров
Президент России Владимир Путин предложил отсрочить на год выплату страховых взносов за второй квартал для компаний, которые поставляют товары на внутренний... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:55
2022-04-25T17:55
экономика
россия
владимир путин
страхование
льготы
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил отсрочить на год выплату страховых взносов за второй квартал для компаний, которые поставляют товары на внутренний рынок, за исключением экспортеров, компании финансовой сферы, оптовой торговли, а также организаций бюджетного сектора.Он подчеркнул, что это системная мера. "Предлагаю перенести такие платежи на один год. И сразу хочу уточнить - эта мера коснется всех таких организаций, которые я только что упомянул. В этот список не войдут - экспортеры, компании финансовой сферы, оптовой торговли, а также организации бюджетного сектора", - пояснил президент.По его словам, точный перечень отраслей будет определен правительством."Льготный период, за который сейчас не надо будет платить страховые взносы, охватит второй квартал текущего года, а для производственных предприятий - отсрочка распространится еще и на третий квартал. По оценкам, такая мера затронет свыше 2,8 миллиона предприятий, где трудится почти 52 миллиона человек. Она (мера - ред.) позволит бизнесу сохранить около 1,1 триллиона рублей, еще полтриллиона рублей - в третьем квартале", - заключил он.
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экономика, россия, владимир путин, страхование, льготы
17:55 25.04.2022
 
Путин предложил отсрочить выплату страховых взносов для поставщиков товаров

Путин предложил отсрочить на год выплату страховых взносов для 2,8 миллиона предприятий

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил отсрочить на год выплату страховых взносов за второй квартал для компаний, которые поставляют товары на внутренний рынок, за исключением экспортеров, компании финансовой сферы, оптовой торговли, а также организаций бюджетного сектора.
"Для предприятий, поставляющий товары и услуги на внутренний рынок, предлагаю предоставить отсрочку по уплате страховых взносов", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Он подчеркнул, что это системная мера. "Предлагаю перенести такие платежи на один год. И сразу хочу уточнить - эта мера коснется всех таких организаций, которые я только что упомянул. В этот список не войдут - экспортеры, компании финансовой сферы, оптовой торговли, а также организации бюджетного сектора", - пояснил президент.
По его словам, точный перечень отраслей будет определен правительством.
"Льготный период, за который сейчас не надо будет платить страховые взносы, охватит второй квартал текущего года, а для производственных предприятий - отсрочка распространится еще и на третий квартал. По оценкам, такая мера затронет свыше 2,8 миллиона предприятий, где трудится почти 52 миллиона человек. Она (мера - ред.) позволит бизнесу сохранить около 1,1 триллиона рублей, еще полтриллиона рублей - в третьем квартале", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
17:14
Путин: власти примут меры по поддержке граждан и экономики в целом
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинСтрахованиеЛьготы
 
 
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