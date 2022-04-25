Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил рекордные объемы мировых расходов на оружие - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/oruzhie-1785313435.html
Эксперт объяснил рекордные объемы мировых расходов на оружие
Эксперт объяснил рекордные объемы мировых расходов на оружие - РИА Новости, 25.04.2022
Эксперт объяснил рекордные объемы мировых расходов на оружие
Рекордные объемы общемировых военных расходов связаны с беспрецедентной геополитической напряженностью, а также появлением принципиально новых видов боевой... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:10
2022-04-25T14:10
космос - риа наука
китай
сша
индия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782652870_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6a047c694d4f198189c16d5cc2f42dd0.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Рекордные объемы общемировых военных расходов связаны с беспрецедентной геополитической напряженностью, а также появлением принципиально новых видов боевой техники, заявил РИА Новости в понедельник известный военный эксперт Алексей Леонков.Так он прокомментировал доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), согласно которому военные расходы в мире в прошлом году впервые превысили рекордные 2 триллиона долларов. В пятерку стран с крупнейшими оборонными бюджетами в 2021 году вошли США, Китай, Индия, Британия и Россия, на долю которых в совокупности приходилось 62% мировых военных расходов."Если называть причины таких масштабных общемировых расходов на оружие, то это связано с напряженной международной военно-политической обстановкой. США своим поведением раскачивают мировую лодку и создают множество угроз по всему миру", - сказал Леонков.Другой причиной роста расходов на вооружение эксперт назвал появление новых видов вооружения, способных "обнулить" вооруженных силы многих стран. По мнению Леонкова, этот фактор заставляет многие государства "срочно" модернизировать свои армии.Говоря о соседях России по топ-5 SIPRI - Индии и Китае, собеседник агентства отметил, что рост расходов Нью-Дели на вооружения связан с проведением амбициозной программы Make in India, требующей внушительных вложений, а также плановым перевооружением всех видов вооруженных сил этой страны."Что касается Китая, следует вспомнить, что Пекин заявил о своих планах наращивать свой ядерный потенциал. Кроме того, развивается система предупреждения о ракетном нападении, включая её космический эшелон",- пояснил Леонков.
https://ria.ru/20220425/nota-1785244706.html
китай
сша
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782652870_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_394c0a807eb807bd5fb5515da849c4ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, китай, сша, индия, безопасность
14:10 25.04.2022
 
Эксперт объяснил рекордные объемы мировых расходов на оружие

Эксперт Леонков: рекордные объемы военных расходов связаны с политической напряженностью

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Истребитель Су-30СМ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Рекордные объемы общемировых военных расходов связаны с беспрецедентной геополитической напряженностью, а также появлением принципиально новых видов боевой техники, заявил РИА Новости в понедельник известный военный эксперт Алексей Леонков.
Так он прокомментировал доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), согласно которому военные расходы в мире в прошлом году впервые превысили рекордные 2 триллиона долларов. В пятерку стран с крупнейшими оборонными бюджетами в 2021 году вошли США, Китай, Индия, Британия и Россия, на долю которых в совокупности приходилось 62% мировых военных расходов.
"Если называть причины таких масштабных общемировых расходов на оружие, то это связано с напряженной международной военно-политической обстановкой. США своим поведением раскачивают мировую лодку и создают множество угроз по всему миру", - сказал Леонков.
Другой причиной роста расходов на вооружение эксперт назвал появление новых видов вооружения, способных "обнулить" вооруженных силы многих стран. По мнению Леонкова, этот фактор заставляет многие государства "срочно" модернизировать свои армии.
Говоря о соседях России по топ-5 SIPRI - Индии и Китае, собеседник агентства отметил, что рост расходов Нью-Дели на вооружения связан с проведением амбициозной программы Make in India, требующей внушительных вложений, а также плановым перевооружением всех видов вооруженных сил этой страны.
"Что касается Китая, следует вспомнить, что Пекин заявил о своих планах наращивать свой ядерный потенциал. Кроме того, развивается система предупреждения о ракетном нападении, включая её космический эшелон",- пояснил Леонков.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 09:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия передала США ноту с требованием прекратить поставки вооружений Киеву
 
Космос - РИА НаукаКитайСШАИндияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала