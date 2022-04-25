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Дирижер Павел Коган ушел из Московского симфонического оркестра - РИА Новости, 25.04.2022
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Культура
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Дирижер Павел Коган ушел из Московского симфонического оркестра
Дирижер Павел Коган ушел из Московского симфонического оркестра - РИА Новости, 25.04.2022
Дирижер Павел Коган ушел из Московского симфонического оркестра
Павел Коган покинул пост худрука и главного дирижера Московского государственного симфонического оркестра, сообщили РИА Новости в пресс-службе. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:20
2022-04-25T15:20
культура
новости культуры
музыка
павел коган
россия
украина
московский государственный академический симфонический оркестр
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Павел Коган покинул пост худрука и главного дирижера Московского государственного симфонического оркестра, сообщили РИА Новости в пресс-службе.Коган возглавлял Московский симфонический оркестр на протяжении 38 лет. Раннее о увольнении дирижера сообщал сайт SlippedDisc. По данным, Коган уехал из России в марте и уволился из-за спецоперации РФ на Украине.
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новости культуры, музыка, павел коган, россия, украина, московский государственный академический симфонический оркестр
15:20 25.04.2022
 
Дирижер Павел Коган ушел из Московского симфонического оркестра

Павел Коган покинул пост худрука и главного дирижера Московского симфонического оркестра

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДирижер Московского государственного академического симфонического оркестра Павел Коган
Дирижер Московского государственного академического симфонического оркестра Павел Коган - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Павел Коган покинул пост худрука и главного дирижера Московского государственного симфонического оркестра, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
"25 апреля Павел Коган объявил о своем решении покинуть пост художественного руководителя и главного дирижера Московского государственного академического симфонического оркестра", — говорит представитель пресс-службы.
Коган возглавлял Московский симфонический оркестр на протяжении 38 лет.
Раннее о увольнении дирижера сообщал сайт SlippedDisc. По данным, Коган уехал из России в марте и уволился из-за спецоперации РФ на Украине.
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