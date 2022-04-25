https://ria.ru/20220425/orkestr-1785320804.html

Дирижер Павел Коган ушел из Московского симфонического оркестра

Дирижер Павел Коган ушел из Московского симфонического оркестра - РИА Новости, 25.04.2022

Дирижер Павел Коган ушел из Московского симфонического оркестра

Павел Коган покинул пост худрука и главного дирижера Московского государственного симфонического оркестра, сообщили РИА Новости в пресс-службе. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:20

2022-04-25T15:20

2022-04-25T15:20

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московский государственный академический симфонический оркестр

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Павел Коган покинул пост худрука и главного дирижера Московского государственного симфонического оркестра, сообщили РИА Новости в пресс-службе.Коган возглавлял Московский симфонический оркестр на протяжении 38 лет. Раннее о увольнении дирижера сообщал сайт SlippedDisc. По данным, Коган уехал из России в марте и уволился из-за спецоперации РФ на Украине.

https://ria.ru/20220422/opera-1784938333.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, павел коган, россия, украина, московский государственный академический симфонический оркестр