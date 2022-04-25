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Дирижер Павел Коган ушел из Московского симфонического оркестра
Дирижер Павел Коган ушел из Московского симфонического оркестра - РИА Новости, 25.04.2022
Дирижер Павел Коган ушел из Московского симфонического оркестра
Павел Коган покинул пост худрука и главного дирижера Московского государственного симфонического оркестра, сообщили РИА Новости в пресс-службе. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:20
2022-04-25T15:20
2022-04-25T15:20
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Павел Коган покинул пост худрука и главного дирижера Московского государственного симфонического оркестра, сообщили РИА Новости в пресс-службе.Коган возглавлял Московский симфонический оркестр на протяжении 38 лет. Раннее о увольнении дирижера сообщал сайт SlippedDisc. По данным, Коган уехал из России в марте и уволился из-за спецоперации РФ на Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, павел коган, россия, украина, московский государственный академический симфонический оркестр
Дирижер Павел Коган ушел из Московского симфонического оркестра
Павел Коган покинул пост худрука и главного дирижера Московского симфонического оркестра