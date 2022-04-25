https://ria.ru/20220425/opk-1785308965.html

Путин призвал следить за эффективностью использования средств на ОПК

Путин призвал следить за эффективностью использования средств на ОПК - РИА Новости, 25.04.2022

Путин призвал следить за эффективностью использования средств на ОПК

Проверка расходования бюджетных средств требует внимания прокуратуры, нужно следить за эффективностью использования средств на гособоронзаказ, предприятия ОПК,... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:54

2022-04-25T13:54

2022-04-25T14:15

россия

генеральная прокуратура рф

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Проверка расходования бюджетных средств требует внимания прокуратуры, нужно следить за эффективностью использования средств на гособоронзаказ, предприятия ОПК, а также расходования бюджета на реализацию национальных проектов, заявил президент России Владимир Путин."В рамках борьбы с коррупцией особого внимания требует проверка расходования бюджетных средств. Прежде всего, выделенные на федеральные национальные проекты, но не забывать нужно, конечно, про муниципальный уровень, про региональный уровень, а также строго следить за средствами которые расходуются на реализацию гособоронзаказа и развитие предприятий ОПК", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ в понедельник.

https://ria.ru/20220404/oborona-1781686056.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин, безопасность