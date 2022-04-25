https://ria.ru/20220425/opk-1785308965.html
Путин призвал следить за эффективностью использования средств на ОПК
Путин призвал следить за эффективностью использования средств на ОПК - РИА Новости, 25.04.2022
Путин призвал следить за эффективностью использования средств на ОПК
Проверка расходования бюджетных средств требует внимания прокуратуры, нужно следить за эффективностью использования средств на гособоронзаказ, предприятия ОПК,... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:54
2022-04-25T13:54
2022-04-25T14:15
россия
генеральная прокуратура рф
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Проверка расходования бюджетных средств требует внимания прокуратуры, нужно следить за эффективностью использования средств на гособоронзаказ, предприятия ОПК, а также расходования бюджета на реализацию национальных проектов, заявил президент России Владимир Путин."В рамках борьбы с коррупцией особого внимания требует проверка расходования бюджетных средств. Прежде всего, выделенные на федеральные национальные проекты, но не забывать нужно, конечно, про муниципальный уровень, про региональный уровень, а также строго следить за средствами которые расходуются на реализацию гособоронзаказа и развитие предприятий ОПК", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ в понедельник.
https://ria.ru/20220404/oborona-1781686056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин, безопасность
13:54 25.04.2022 (обновлено: 14:15 25.04.2022)
Путин призвал следить за эффективностью использования средств на ОПК
Президент Путин призвал прокуратуру следить за эффективностью использования средств на ОПК