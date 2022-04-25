Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал следить за эффективностью использования средств на ОПК - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/opk-1785308965.html
Путин призвал следить за эффективностью использования средств на ОПК
Путин призвал следить за эффективностью использования средств на ОПК - РИА Новости, 25.04.2022
Путин призвал следить за эффективностью использования средств на ОПК
Проверка расходования бюджетных средств требует внимания прокуратуры, нужно следить за эффективностью использования средств на гособоронзаказ, предприятия ОПК,... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:54
2022-04-25T14:15
россия
генеральная прокуратура рф
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752028447_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_4e7422238112afa71fe3ba270780a73b.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Проверка расходования бюджетных средств требует внимания прокуратуры, нужно следить за эффективностью использования средств на гособоронзаказ, предприятия ОПК, а также расходования бюджета на реализацию национальных проектов, заявил президент России Владимир Путин."В рамках борьбы с коррупцией особого внимания требует проверка расходования бюджетных средств. Прежде всего, выделенные на федеральные национальные проекты, но не забывать нужно, конечно, про муниципальный уровень, про региональный уровень, а также строго следить за средствами которые расходуются на реализацию гособоронзаказа и развитие предприятий ОПК", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ в понедельник.
https://ria.ru/20220404/oborona-1781686056.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752028447_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_aef60da974b8918d5a6516f63551c9ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин, безопасность
13:54 25.04.2022 (обновлено: 14:15 25.04.2022)
 
Путин призвал следить за эффективностью использования средств на ОПК

Президент Путин призвал прокуратуру следить за эффективностью использования средств на ОПК

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Проверка расходования бюджетных средств требует внимания прокуратуры, нужно следить за эффективностью использования средств на гособоронзаказ, предприятия ОПК, а также расходования бюджета на реализацию национальных проектов, заявил президент России Владимир Путин.
"В рамках борьбы с коррупцией особого внимания требует проверка расходования бюджетных средств. Прежде всего, выделенные на федеральные национальные проекты, но не забывать нужно, конечно, про муниципальный уровень, про региональный уровень, а также строго следить за средствами которые расходуются на реализацию гособоронзаказа и развитие предприятий ОПК", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ в понедельник.
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Юрий Борисов во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 14:16
Путин обсудил гособоронзаказ с вице-премьером Борисовым
 
РоссияГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала