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Лавров расскажет Гутеррешу о военной операции на Украине - РИА Новости, 25.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/operatsiya-1785386406.html
Лавров расскажет Гутеррешу о военной операции на Украине
Лавров расскажет Гутеррешу о военной операции на Украине - РИА Новости, 25.04.2022
Лавров расскажет Гутеррешу о военной операции на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров проинформирует генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на переговорах в Москве о ходе специальной военной операции на... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:56
2022-04-25T18:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
антониу гутерреш
украина
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проинформирует генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на переговорах в Москве о ходе специальной военной операции на Украине, заявил МИД РФ. Лавров проведет во вторник переговоры с Гутеррешем, который прибудет в Москву с рабочим визитом."В фокусе будут вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Украине, в ДНР и ЛНР, которая сложилась в результате восьмилетнего конфликта, развязанного Киевом против населения Донбасса. Собеседник будет проинформирован о ходе специальной военной операции, реализуемой Россией в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - говорится в сообщении. Также стороны планируют затронуть вопросы международной повестки, включая Сирию, Ливию и ближневосточное урегулирование."Особый акцент будет сделан на нашей незыблемой поддержке деятельности ООН и положений ее Устава, а также центральной координирующей роли всемирной Организации в мировых делах. Кроме того, стороны обсудят возможности развития продуктивного сотрудничества России с Секретариатом ООН", - добавили в МИД.
https://ria.ru/20220419/oon-1784221972.html
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в мире, россия, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, антониу гутерреш, украина, ситуация в днр и лнр
18:56 25.04.2022
 
Лавров расскажет Гутеррешу о военной операции на Украине

Лавров на переговорах в Москве проинформирует Гутерреша о военной операции на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проинформирует генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на переговорах в Москве о ходе специальной военной операции на Украине, заявил МИД РФ. Лавров проведет во вторник переговоры с Гутеррешем, который прибудет в Москву с рабочим визитом.
"В фокусе будут вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Украине, в ДНР и ЛНР, которая сложилась в результате восьмилетнего конфликта, развязанного Киевом против населения Донбасса. Собеседник будет проинформирован о ходе специальной военной операции, реализуемой Россией в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - говорится в сообщении. Также стороны планируют затронуть вопросы международной повестки, включая Сирию, Ливию и ближневосточное урегулирование.
"Особый акцент будет сделан на нашей незыблемой поддержке деятельности ООН и положений ее Устава, а также центральной координирующей роли всемирной Организации в мировых делах. Кроме того, стороны обсудят возможности развития продуктивного сотрудничества России с Секретариатом ООН", - добавили в МИД.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровАнтониу ГутеррешУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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