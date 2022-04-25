https://ria.ru/20220425/operatsiya-1785386406.html

Лавров расскажет Гутеррешу о военной операции на Украине

Лавров расскажет Гутеррешу о военной операции на Украине - РИА Новости, 25.04.2022

Лавров расскажет Гутеррешу о военной операции на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров проинформирует генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на переговорах в Москве о ходе специальной военной операции на... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T18:56

2022-04-25T18:56

2022-04-25T18:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

антониу гутерреш

украина

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проинформирует генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на переговорах в Москве о ходе специальной военной операции на Украине, заявил МИД РФ. Лавров проведет во вторник переговоры с Гутеррешем, который прибудет в Москву с рабочим визитом."В фокусе будут вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Украине, в ДНР и ЛНР, которая сложилась в результате восьмилетнего конфликта, развязанного Киевом против населения Донбасса. Собеседник будет проинформирован о ходе специальной военной операции, реализуемой Россией в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - говорится в сообщении. Также стороны планируют затронуть вопросы международной повестки, включая Сирию, Ливию и ближневосточное урегулирование."Особый акцент будет сделан на нашей незыблемой поддержке деятельности ООН и положений ее Устава, а также центральной координирующей роли всемирной Организации в мировых делах. Кроме того, стороны обсудят возможности развития продуктивного сотрудничества России с Секретариатом ООН", - добавили в МИД.

https://ria.ru/20220419/oon-1784221972.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, антониу гутерреш, украина, ситуация в днр и лнр