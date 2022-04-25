Лавров расскажет Гутеррешу о военной операции на Украине
Лавров на переговорах в Москве проинформирует Гутерреша о военной операции на Украине
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проинформирует генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на переговорах в Москве о ходе специальной военной операции на Украине, заявил МИД РФ. Лавров проведет во вторник переговоры с Гутеррешем, который прибудет в Москву с рабочим визитом.
"В фокусе будут вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Украине, в ДНР и ЛНР, которая сложилась в результате восьмилетнего конфликта, развязанного Киевом против населения Донбасса. Собеседник будет проинформирован о ходе специальной военной операции, реализуемой Россией в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - говорится в сообщении. Также стороны планируют затронуть вопросы международной повестки, включая Сирию, Ливию и ближневосточное урегулирование.
"Особый акцент будет сделан на нашей незыблемой поддержке деятельности ООН и положений ее Устава, а также центральной координирующей роли всемирной Организации в мировых делах. Кроме того, стороны обсудят возможности развития продуктивного сотрудничества России с Секретариатом ООН", - добавили в МИД.