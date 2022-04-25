https://ria.ru/20220425/oon-1785352964.html

Россия распространила в ООН документы об угрозе провокаций со стороны Киева

Россия распространила в ООН документы об угрозе провокаций со стороны Киева - РИА Новости, 25.04.2022

Россия распространила в ООН документы об угрозе провокаций со стороны Киева

Россия распространила в Совбезе ООН свидетельства подготовки Киевом постановочных провокаций с использованием химического, биологического и тактического... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:58

2022-04-25T16:58

2022-04-25T18:51

в мире

оон

дмитрий полянский

вооруженные силы рф

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россия

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киев

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ООН, 25 апр — РИА Новости. Россия распространила в Совбезе ООН свидетельства подготовки Киевом постановочных провокаций с использованием химического, биологического и тактического ядерного оружия с целью обвинить потом в этом Кремль, заявил журналистам первый зампостпреда при организации Дмитрий Полянский.Ранее о таких планах Киева и Вашингтона сообщали в Минобороны России — это стало бы реакцией на успехи российских военных. По словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, речь шла о возможности открытого применение оружия массового уничтожения в городах Славянске и Краматорске."Ситуация очень тревожная. Наше Минобороны продолжает собирать информацию о том, что киевский режим при поддержке США готовит постановочные провокации, чтобы обвинить российские вооруженные силы в применении химического, биологического и тактического ядерного оружия", — сказал Полянский.Он добавил, что материалы также будут переданы делегатам в Генеральной ассамблее ООН.Полянский назвал три возможных сценария развития ситуации:Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/ukraina-1785353813.html

https://ria.ru/20220420/myaso-1784399460.html

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славянск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, оон, дмитрий полянский, вооруженные силы рф, генеральная ассамблея оон, россия, украина, киев, владимир путин, славянск, краматорск