https://ria.ru/20220425/oon-1785352964.html
Россия распространила в ООН документы об угрозе провокаций со стороны Киева
Россия распространила в ООН документы об угрозе провокаций со стороны Киева - РИА Новости, 25.04.2022
Россия распространила в ООН документы об угрозе провокаций со стороны Киева
Россия распространила в Совбезе ООН свидетельства подготовки Киевом постановочных провокаций с использованием химического, биологического и тактического... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:58
2022-04-25T16:58
2022-04-25T18:51
в мире
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дмитрий полянский
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ООН, 25 апр — РИА Новости. Россия распространила в Совбезе ООН свидетельства подготовки Киевом постановочных провокаций с использованием химического, биологического и тактического ядерного оружия с целью обвинить потом в этом Кремль, заявил журналистам первый зампостпреда при организации Дмитрий Полянский.Ранее о таких планах Киева и Вашингтона сообщали в Минобороны России — это стало бы реакцией на успехи российских военных. По словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, речь шла о возможности открытого применение оружия массового уничтожения в городах Славянске и Краматорске."Ситуация очень тревожная. Наше Минобороны продолжает собирать информацию о том, что киевский режим при поддержке США готовит постановочные провокации, чтобы обвинить российские вооруженные силы в применении химического, биологического и тактического ядерного оружия", — сказал Полянский.Он добавил, что материалы также будут переданы делегатам в Генеральной ассамблее ООН.Полянский назвал три возможных сценария развития ситуации:Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/ukraina-1785353813.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, дмитрий полянский, вооруженные силы рф, генеральная ассамблея оон, россия, украина, киев, владимир путин, славянск, краматорск
16:58 25.04.2022 (обновлено: 18:51 25.04.2022)
Россия распространила в ООН документы об угрозе провокаций со стороны Киева
Россия распространила в Совбезе ООН документы об угрозе провокаций с ОМУ со стороны Киева
ООН, 25 апр — РИА Новости. Россия распространила в Совбезе ООН свидетельства подготовки Киевом постановочных провокаций с использованием химического, биологического и тактического ядерного оружия с целью обвинить потом в этом Кремль, заявил журналистам первый зампостпреда при организации Дмитрий Полянский.
Ранее о таких планах Киева и Вашингтона сообщали в Минобороны России
— это стало бы реакцией на успехи российских военных. По словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, речь шла о возможности открытого применение оружия массового уничтожения в городах Славянске
и Краматорске
.
"Ситуация очень тревожная. Наше Минобороны продолжает собирать информацию о том, что киевский режим при поддержке США готовит постановочные провокации, чтобы обвинить российские вооруженные силы в применении химического, биологического и тактического ядерного оружия", — сказал Полянский.
Он добавил, что материалы также будут переданы делегатам в Генеральной ассамблее ООН.
Полянский назвал три возможных сценария развития ситуации:
—организованный Киевом постановочный инцидент под чужим флагом с использованием химического или биологического оружия, что повлечет потери среди мирных граждан;
—постановочная диверсия якобы со стороны российских военных на украинских объектах, где производились компоненты ОМУ;
—нанесение удара по складу радиоактивных отходов и провокации на ядерных объектах.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.