https://ria.ru/20220425/omsk-1785365114.html

Омский губернатор договорился о сотрудничестве с регионом Узбекистана

Омский губернатор договорился о сотрудничестве с регионом Узбекистана - РИА Новости, 25.04.2022

Омский губернатор договорился о сотрудничестве с регионом Узбекистана

Губернатор Омской области Александр Бурков и хоким (глава администрации) Джизакской области Узбекистана Эргаш Салиев подписали соглашение о сотрудничестве в... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:41

2022-04-25T17:41

2022-04-25T17:41

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омская область

узбекистан

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ОМСК, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков и хоким (глава администрации) Джизакской области Узбекистана Эргаш Салиев подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и гуманитарной сферах, сообщает областное правительство."Джизакская область — достаточно крупный регион, схожий по структуре экономики с Омской областью. У нас взаимный интерес. Мы готовы поставлять сельхозтехнику с учетом особенностей почв в Джизакской области. Договорились и о возможных поставках семян высшей репродукции. Также сегодня наша аграрная наука даёт неплохие результаты по семенам масличных культур и зернобобовых. Коллегам из Джизакской области интересна тема сои", - сказал Бурков.Он также сообщил, что Омской области в свою очередь интересны поставки бахчевых, фруктов, овощей, и в процессе рабочей встречи стороны договорились о необходимости рассмотрения глубокой переработки культур, которые сегодня производятся на территории Узбекистана."Поэтому будем искать партнеров и инвесторов и в этом направлении тоже двигаться. Это и консервация, и сушка, и заморозка, а в дальнейшем... поставка в соседние регионы России", - рассказал глава Омской области.Сотрудничество двух областей может стать перспективным для омских производителей сельхозтехники, которые уже на регулярной основе поставляют в Узбекистан посевные комплексы, культиваторы, селекционную технику. Так, у Джизакской области есть потребность в картофелеуборочных машинах. В этом году в регионе высадили более 10 тысяч гектаров корнеплодов. Омский экспериментальный завод готов предложить свои решения для уборки урожая.Делегация Омской области с 25 по 27 апреля работает в Ташкенте. В рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" свои достижения представляют ряд омских предприятий, в том числе ОНИИП, НПО "Мир", Омский экспериментальный завод, производитель высокоэффективного теплотехнического оборудования "Лаварт".

https://ria.ru/20220422/importozameschenie-1784886415.html

https://ria.ru/20220421/irtysh-1784736941.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, омская область, узбекистан, россия