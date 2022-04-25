https://ria.ru/20220425/omsk-1785365114.html
Омский губернатор договорился о сотрудничестве с регионом Узбекистана
Омский губернатор договорился о сотрудничестве с регионом Узбекистана - РИА Новости, 25.04.2022
Омский губернатор договорился о сотрудничестве с регионом Узбекистана
Губернатор Омской области Александр Бурков и хоким (глава администрации) Джизакской области Узбекистана Эргаш Салиев подписали соглашение о сотрудничестве в... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:41
2022-04-25T17:41
2022-04-25T17:41
омская область
экономика
омская область
узбекистан
россия
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ОМСК, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков и хоким (глава администрации) Джизакской области Узбекистана Эргаш Салиев подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и гуманитарной сферах, сообщает областное правительство."Джизакская область — достаточно крупный регион, схожий по структуре экономики с Омской областью. У нас взаимный интерес. Мы готовы поставлять сельхозтехнику с учетом особенностей почв в Джизакской области. Договорились и о возможных поставках семян высшей репродукции. Также сегодня наша аграрная наука даёт неплохие результаты по семенам масличных культур и зернобобовых. Коллегам из Джизакской области интересна тема сои", - сказал Бурков.Он также сообщил, что Омской области в свою очередь интересны поставки бахчевых, фруктов, овощей, и в процессе рабочей встречи стороны договорились о необходимости рассмотрения глубокой переработки культур, которые сегодня производятся на территории Узбекистана."Поэтому будем искать партнеров и инвесторов и в этом направлении тоже двигаться. Это и консервация, и сушка, и заморозка, а в дальнейшем... поставка в соседние регионы России", - рассказал глава Омской области.Сотрудничество двух областей может стать перспективным для омских производителей сельхозтехники, которые уже на регулярной основе поставляют в Узбекистан посевные комплексы, культиваторы, селекционную технику. Так, у Джизакской области есть потребность в картофелеуборочных машинах. В этом году в регионе высадили более 10 тысяч гектаров корнеплодов. Омский экспериментальный завод готов предложить свои решения для уборки урожая.Делегация Омской области с 25 по 27 апреля работает в Ташкенте. В рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" свои достижения представляют ряд омских предприятий, в том числе ОНИИП, НПО "Мир", Омский экспериментальный завод, производитель высокоэффективного теплотехнического оборудования "Лаварт".
https://ria.ru/20220422/importozameschenie-1784886415.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, омская область, узбекистан, россия
Омский губернатор договорился о сотрудничестве с регионом Узбекистана
Губернатор Омской области Бурков договорился о сотрудничестве с регионом Узбекистана
ОМСК, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков и хоким (глава администрации) Джизакской области Узбекистана Эргаш Салиев подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и гуманитарной сферах, сообщает областное правительство.
"Джизакская область — достаточно крупный регион, схожий по структуре экономики с Омской областью
. У нас взаимный интерес. Мы готовы поставлять сельхозтехнику с учетом особенностей почв в Джизакской области. Договорились и о возможных поставках семян высшей репродукции. Также сегодня наша аграрная наука даёт неплохие результаты по семенам масличных культур и зернобобовых. Коллегам из Джизакской области интересна тема сои", - сказал Бурков.
Он также сообщил, что Омской области в свою очередь интересны поставки бахчевых, фруктов, овощей, и в процессе рабочей встречи стороны договорились о необходимости рассмотрения глубокой переработки культур, которые сегодня производятся на территории Узбекистана
.
"Поэтому будем искать партнеров и инвесторов и в этом направлении тоже двигаться. Это и консервация, и сушка, и заморозка, а в дальнейшем... поставка в соседние регионы России", - рассказал глава Омской области.
Сотрудничество двух областей может стать перспективным для омских производителей сельхозтехники, которые уже на регулярной основе поставляют в Узбекистан посевные комплексы, культиваторы, селекционную технику. Так, у Джизакской области есть потребность в картофелеуборочных машинах. В этом году в регионе высадили более 10 тысяч гектаров корнеплодов. Омский экспериментальный завод готов предложить свои решения для уборки урожая.
Делегация Омской области с 25 по 27 апреля работает в Ташкенте
. В рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" свои достижения представляют ряд омских предприятий, в том числе ОНИИП, НПО "Мир", Омский экспериментальный завод, производитель высокоэффективного теплотехнического оборудования "Лаварт".