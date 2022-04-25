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В Белгородской области обстреляли село Журавлевка, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.04.2022
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В Белгородской области обстреляли село Журавлевка, есть пострадавшие
В Белгородской области обстреляли село Журавлевка, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.04.2022
В Белгородской области обстреляли село Журавлевка, есть пострадавшие
В Белгородской области под обстрел попало село Журавлевка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T22:23
2022-04-25T23:40
в мире
белгородская область
россия
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ВОРОНЕЖ, 25 апр — РИА Новости. В Белгородской области под обстрел попало село Журавлевка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Должен был уехать в командировку в Москву, уже садился в поезд. Позвонила глава Журавлевки Анжелика Васильевна. Начался обстрел села. Командировку отменил, остаюсь в регионе. Уже сейчас понятно, что есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина &lt;…&gt; в руку и женщина — в область шеи", — написал он в телеграм-канале.Машины скорой помощи уже выехали на место."Есть разрушения жилых домов. Масштабы оценим после подомового обхода. Все, что разрушено, восстановим", — добавил Гладков.Ранее Журавлевка, по словам Гладкова, уже подвергалась обстрелу. В селе был объявлен режим ЧС, людей эвакуировали. Журавлевка расположена менее чем в двух километрах от границы с Украиной.Также за несколько часов до этого под обстрел попало село Нехотеевка в Белгородской области.С начала российской военной спецоперации украинские националисты не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Так, 29 марта они нанесли удар ракетами "Точка-У" по Белгородской области, из-за чего на складе, развернутом в месте временной дислокации воинской части, начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Три дня спустя, 1 апреля, два украинских вертолета вторглись на территорию России и обстреляли нефтебазу в Белгороде, а затем — типографию в промпарке "Северный".Кроме того, неоднократно подвергались обстрелам села и пункты пропуска на границе в Белгородской и Курской областях.В этих регионах, Брянской области, некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели желтый (средний из трех) уровень террористической опасности.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на российской территории.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/obstrel-1785103876.html
https://ria.ru/20220419/obstrely-1784278947.html
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
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в мире, белгородская область, россия
22:23 25.04.2022 (обновлено: 23:40 25.04.2022)
 
В Белгородской области обстреляли село Журавлевка, есть пострадавшие

Губернатор Белгородской области Гладков: при обстреле Журавлевки пострадали два человека

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 25 апр — РИА Новости. В Белгородской области под обстрел попало село Журавлевка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Должен был уехать в командировку в Москву, уже садился в поезд. Позвонила глава Журавлевки Анжелика Васильевна. Начался обстрел села. Командировку отменил, остаюсь в регионе. Уже сейчас понятно, что есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина <…> в руку и женщина — в область шеи", — написал он в телеграм-канале.
Машины скорой помощи уже выехали на место.
"Есть разрушения жилых домов. Масштабы оценим после подомового обхода. Все, что разрушено, восстановим", — добавил Гладков.
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На границе в Курской области обстреляли пункт пропуска со стороны Украины
Ранее Журавлевка, по словам Гладкова, уже подвергалась обстрелу. В селе был объявлен режим ЧС, людей эвакуировали. Журавлевка расположена менее чем в двух километрах от границы с Украиной.
Также за несколько часов до этого под обстрел попало село Нехотеевка в Белгородской области.
С начала российской военной спецоперации украинские националисты не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Так, 29 марта они нанесли удар ракетами "Точка-У" по Белгородской области, из-за чего на складе, развернутом в месте временной дислокации воинской части, начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Три дня спустя, 1 апреля, два украинских вертолета вторглись на территорию России и обстреляли нефтебазу в Белгороде, а затем — типографию в промпарке "Северный".
Кроме того, неоднократно подвергались обстрелам села и пункты пропуска на границе в Белгородской и Курской областях.
В этих регионах, Брянской области, некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели желтый (средний из трех) уровень террористической опасности.
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Случаи обстрелов территории России со стороны Украины
Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на российской территории.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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