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Появились кадры с места обстрела Нехотеевки украинскими военными - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/obstrel-1785411212.html
Появились кадры с места обстрела Нехотеевки украинскими военными
Появились кадры с места обстрела Нехотеевки украинскими военными - РИА Новости, 25.04.2022
Появились кадры с места обстрела Нехотеевки украинскими военными
Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями артиллерийского обстрела села Нехотеевка в Белгородской области России со стороны Украины. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T22:19
2022-04-25T22:33
обострение ситуации в днр и лнр
вячеслав гладков
украина
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
белгородская область
происшествия
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НЕХОТЕЕВКА (БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ), 25 апр - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями артиллерийского обстрела села Нехотеевка в Белгородской области России со стороны Украины.Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины расположенного менее чем в 2 километрах от границы села Нехотеевка. По его словам, повреждены четыре домовладения и автомобиль.Корреспонденты агентства, которые находились недалеко от села, видели несколько вспышек, предположительно от выпущенных по территории России снарядов, обстрел вёлся со стороны Украины. Озарявшие небо вспышки сопровождались громкими хлопками.
украина
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вячеслав гладков, украина, россия, в мире, ситуация в днр и лнр, белгородская область, происшествия
22:19 25.04.2022 (обновлено: 22:33 25.04.2022)
 
Появились кадры с места обстрела Нехотеевки украинскими военными

Появились кадры с места обстрела Нехотеевки в Белгородской области украинскими военными

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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НЕХОТЕЕВКА (БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ), 25 апр - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями артиллерийского обстрела села Нехотеевка в Белгородской области России со стороны Украины.
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины расположенного менее чем в 2 километрах от границы села Нехотеевка. По его словам, повреждены четыре домовладения и автомобиль.
Корреспонденты агентства, которые находились недалеко от села, видели несколько вспышек, предположительно от выпущенных по территории России снарядов, обстрел вёлся со стороны Украины. Озарявшие небо вспышки сопровождались громкими хлопками.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВячеслав ГладковУкраинаРоссияВ миреСитуация в ДНР и ЛНРБелгородская областьПроисшествия
 
 
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