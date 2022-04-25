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Появились кадры с места обстрела Нехотеевки украинскими военными
Появились кадры с места обстрела Нехотеевки украинскими военными - РИА Новости, 25.04.2022
Появились кадры с места обстрела Нехотеевки украинскими военными
Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями артиллерийского обстрела села Нехотеевка в Белгородской области России со стороны Украины. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T22:19
2022-04-25T22:19
2022-04-25T22:33
обострение ситуации в днр и лнр
вячеслав гладков
украина
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
белгородская область
происшествия
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НЕХОТЕЕВКА (БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ), 25 апр - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями артиллерийского обстрела села Нехотеевка в Белгородской области России со стороны Украины.Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины расположенного менее чем в 2 километрах от границы села Нехотеевка. По его словам, повреждены четыре домовладения и автомобиль.Корреспонденты агентства, которые находились недалеко от села, видели несколько вспышек, предположительно от выпущенных по территории России снарядов, обстрел вёлся со стороны Украины. Озарявшие небо вспышки сопровождались громкими хлопками.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, украина, россия, в мире, ситуация в днр и лнр, белгородская область, происшествия
22:19 25.04.2022 (обновлено: 22:33 25.04.2022)
Появились кадры с места обстрела Нехотеевки украинскими военными
Появились кадры с места обстрела Нехотеевки в Белгородской области украинскими военными