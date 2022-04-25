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Появились кадры с места обстрела Нехотеевки украинскими военными

Появились кадры с места обстрела Нехотеевки украинскими военными - РИА Новости, 25.04.2022

Появились кадры с места обстрела Нехотеевки украинскими военными

Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями артиллерийского обстрела села Нехотеевка в Белгородской области России со стороны Украины. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T22:19

2022-04-25T22:19

2022-04-25T22:33

обострение ситуации в днр и лнр

вячеслав гладков

украина

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в мире

ситуация в днр и лнр

белгородская область

происшествия

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НЕХОТЕЕВКА (БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ), 25 апр - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями артиллерийского обстрела села Нехотеевка в Белгородской области России со стороны Украины.Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины расположенного менее чем в 2 километрах от границы села Нехотеевка. По его словам, повреждены четыре домовладения и автомобиль.Корреспонденты агентства, которые находились недалеко от села, видели несколько вспышек, предположительно от выпущенных по территории России снарядов, обстрел вёлся со стороны Украины. Озарявшие небо вспышки сопровождались громкими хлопками.

украина

россия

белгородская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

вячеслав гладков, украина, россия, в мире, ситуация в днр и лнр, белгородская область, происшествия