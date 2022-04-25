https://ria.ru/20220425/obstrel-1785237708.html

Украинские войска обстреляли Первомайск и Золотое-5

Украинские войска обстреляли Первомайск и Золотое-5 - РИА Новости, 25.04.2022

Украинские войска обстреляли Первомайск и Золотое-5

Украинские войска за прошедшие сутки обстреляли два населенных пункта в Луганской народной республике, выпустив 14 снарядов и мин калибром 122 и 120... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T07:36

2022-04-25T07:36

2022-04-25T07:42

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ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки обстреляли два населенных пункта в Луганской народной республике, выпустив 14 снарядов и мин калибром 122 и 120 миллиметров, сообщает в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220424/donbass-1785167075.html

украина

россия

донбасс

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в мире, украина, россия, донбасс, луганская народная республика