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Украинские войска обстреляли Первомайск и Золотое-5
Украинские войска обстреляли Первомайск и Золотое-5 - РИА Новости, 25.04.2022
Украинские войска обстреляли Первомайск и Золотое-5
Украинские войска за прошедшие сутки обстреляли два населенных пункта в Луганской народной республике, выпустив 14 снарядов и мин калибром 122 и 120... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T07:36
2022-04-25T07:36
2022-04-25T07:42
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ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки обстреляли два населенных пункта в Луганской народной республике, выпустив 14 снарядов и мин калибром 122 и 120 миллиметров, сообщает в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220424/donbass-1785167075.html
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в мире, украина, россия, донбасс, луганская народная республика
07:36 25.04.2022 (обновлено: 07:42 25.04.2022)
Украинские войска обстреляли Первомайск и Золотое-5
Украинские войска обстреляли Первомайск и Золотое-5, выпустив 14 снарядов и мин