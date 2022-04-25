https://ria.ru/20220425/ob-1785402849.html

"Мостострой-11" возведет новый мост через Обь в Югре

"Мостострой-11" возведет новый мост через Обь в Югре - РИА Новости, 25.04.2022

"Мостострой-11" возведет новый мост через Обь в Югре

Компания "Мостострой-11" стала победителем открытого конкурса по строительству нового мостового перехода через реку Обь в Ханты-Мансийском автономном круге,... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T20:53

2022-04-25T20:53

2022-04-25T20:53

ханты-мансийский автономный округ

экономика

обь

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Компания "Мостострой-11" стала победителем открытого конкурса по строительству нового мостового перехода через реку Обь в Ханты-Мансийском автономном круге, стоимость контракта составляет почти 61 миллиард рублей, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры."После подведения итогов победителем конкурса признано АО "Мостострой-11" с ценой контракта 60,9 миллиарда рублей. В ближайшее время проект контракта будет направлен победителю открытого конкурса для рассмотрения и подписания со своей стороны. Документ будет заключен по завершению предусмотренных законодательством процедур", - говорится в сообщении.Новый мост станет частью федерального автодорожного коридора "Тюмень – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард" и "Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск", которые являются значимыми звеньями направлений Арктика - Азия и Северного широтного хода. По мнению властей, мост будет способствовать одновременно сохранению энергетической и экономической безопасности России, развитию Арктики и Северного морского пути, а также гарантирует стабильность функционирования нефтегазодобывающего комплекса.Протяженность мостового перехода с подходами составит 45,56 километра, в том числе 1,76 километра – длина непосредственно моста через реку. Мост и автодорога запроектированы c четырьмя полосами движения. Планируется, что строительство мостового перехода завершится в 2026 году. Проект был поддержан главой государства и правительством РФ.Первый мост через Обь протяженностью более двух километров был возведен за пять лет и открыт в 2000 году. За прошедшее время резко возросли уровень автомобилизации и объем грузоперевозок автомобильным транспортом, в результате чего существующий мост сильно перегружен, интенсивность движения транспорта по мосту превышает проектную в три раза.

https://ria.ru/20220422/yugra-1785000524.html

https://ria.ru/20220413/podderzhka-1783361844.html

обь

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, обь, россия