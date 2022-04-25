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Пьяный казанец ранил ножом кондуктора, не желая оплачивать проезд - РИА Новости, 25.04.2022
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Пьяный казанец ранил ножом кондуктора, не желая оплачивать проезд
Пьяный казанец ранил ножом кондуктора, не желая оплачивать проезд - РИА Новости, 25.04.2022
Пьяный казанец ранил ножом кондуктора, не желая оплачивать проезд
Пьяный пассажир троллейбуса в Казани ранил ножом кондуктора, который просил оплатить проезд, сообщило СУСК РФ по Татарстану. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:09
2022-04-25T13:09
происшествия
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 25 апр – РИА Новости. Пьяный пассажир троллейбуса в Казани ранил ножом кондуктора, который просил оплатить проезд, сообщило СУСК РФ по Татарстану.Ряд Telegram-каналов опубликовал видео с места происшествия. На кадрах один мужчина удерживает нападавшего, повалив его на пол троллейбуса, второй вызывает "скорую". В это время раненый кондуктор просит вызвать помощь быстрее, на полу видны следы крови.По данным следственных органов, инцидент произошел вечером 24 апреля в салоне троллейбуса №1 у дома по улице Адоратского города Казани. "Находящийся в состоянии опьянения 24-летний пассажир нанес ножевое ранение в брюшную полость 27-летнему кондуктору. В результате мужчина был доставлен в больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь. По предварительным данным, поводом для конфликта послужило нежелание пассажира платить за проезд", - говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"."В связи с тем, что в действиях подозреваемого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "покушение на убийство", следователи инициировали перед органами прокуратуры передачу уголовного дела в производство следственного отдела по Ново-Савиновскому району Казани", - добавляет СУСК.
https://ria.ru/20210327/ubiystvo-1603096236.html
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россия
казань
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, россия, казань, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
13:09 25.04.2022
 
Пьяный казанец ранил ножом кондуктора, не желая оплачивать проезд

Пьяный пассажир троллейбуса в Казани ранил ножом кондуктора, не желая оплачивать проезд

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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УФА, 25 апр – РИА Новости. Пьяный пассажир троллейбуса в Казани ранил ножом кондуктора, который просил оплатить проезд, сообщило СУСК РФ по Татарстану.
Ряд Telegram-каналов опубликовал видео с места происшествия. На кадрах один мужчина удерживает нападавшего, повалив его на пол троллейбуса, второй вызывает "скорую". В это время раненый кондуктор просит вызвать помощь быстрее, на полу видны следы крови.
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По данным следственных органов, инцидент произошел вечером 24 апреля в салоне троллейбуса №1 у дома по улице Адоратского города Казани. "Находящийся в состоянии опьянения 24-летний пассажир нанес ножевое ранение в брюшную полость 27-летнему кондуктору. В результате мужчина был доставлен в больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь. По предварительным данным, поводом для конфликта послужило нежелание пассажира платить за проезд", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
"В связи с тем, что в действиях подозреваемого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "покушение на убийство", следователи инициировали перед органами прокуратуры передачу уголовного дела в производство следственного отдела по Ново-Савиновскому району Казани", - добавляет СУСК.
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ПроисшествияРоссияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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