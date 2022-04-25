https://ria.ru/20220425/nozh-1785300648.html

Пьяный казанец ранил ножом кондуктора, не желая оплачивать проезд

Пьяный казанец ранил ножом кондуктора, не желая оплачивать проезд - РИА Новости, 25.04.2022

Пьяный казанец ранил ножом кондуктора, не желая оплачивать проезд

Пьяный пассажир троллейбуса в Казани ранил ножом кондуктора, который просил оплатить проезд, сообщило СУСК РФ по Татарстану. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:09

2022-04-25T13:09

2022-04-25T13:09

происшествия

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 25 апр – РИА Новости. Пьяный пассажир троллейбуса в Казани ранил ножом кондуктора, который просил оплатить проезд, сообщило СУСК РФ по Татарстану.Ряд Telegram-каналов опубликовал видео с места происшествия. На кадрах один мужчина удерживает нападавшего, повалив его на пол троллейбуса, второй вызывает "скорую". В это время раненый кондуктор просит вызвать помощь быстрее, на полу видны следы крови.По данным следственных органов, инцидент произошел вечером 24 апреля в салоне троллейбуса №1 у дома по улице Адоратского города Казани. "Находящийся в состоянии опьянения 24-летний пассажир нанес ножевое ранение в брюшную полость 27-летнему кондуктору. В результате мужчина был доставлен в больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь. По предварительным данным, поводом для конфликта послужило нежелание пассажира платить за проезд", - говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"."В связи с тем, что в действиях подозреваемого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "покушение на убийство", следователи инициировали перед органами прокуратуры передачу уголовного дела в производство следственного отдела по Ново-Савиновскому району Казани", - добавляет СУСК.

https://ria.ru/20210327/ubiystvo-1603096236.html

https://ria.ru/20220117/napadenie-1768150166.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, казань, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)