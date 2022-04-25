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Россия передала США ноту с требованием прекратить поставки вооружений Киеву
Россия передала США ноту с требованием прекратить поставки вооружений Киеву - РИА Новости, 25.04.2022
Россия передала США ноту с требованием прекратить поставки вооружений Киеву
Москва требует от Вашингтона, чтобы США перестали поставлять на Украину вооружения, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:16
2022-04-25T09:16
2022-04-25T09:16
обострение ситуации в днр и лнр
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россия
анатолий антонов
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва требует от Вашингтона, чтобы США перестали поставлять на Украину вооружения, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."800 миллионов долларов - на такую цифру будут поставлены вооружения из Вашингтона Киеву. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения ситуации. Передавали ли мы ноту или нет? Да, мы эту ноту передавали. Подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, и мы потребовали прекращения такой практики", - сказал посол в интервью телеканалу "Россия 24".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, анатолий антонов
Россия передала США ноту с требованием прекратить поставки вооружений Киеву
Посол Антонов: Россия передала США ноту с требованием прекратить поставки вооружений Киеву