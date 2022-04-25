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Россия передала США ноту с требованием прекратить поставки вооружений Киеву - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/nota-1785244706.html
Россия передала США ноту с требованием прекратить поставки вооружений Киеву
Россия передала США ноту с требованием прекратить поставки вооружений Киеву - РИА Новости, 25.04.2022
Россия передала США ноту с требованием прекратить поставки вооружений Киеву
Москва требует от Вашингтона, чтобы США перестали поставлять на Украину вооружения, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:16
2022-04-25T09:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
украина
россия
анатолий антонов
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва требует от Вашингтона, чтобы США перестали поставлять на Украину вооружения, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."800 миллионов долларов - на такую цифру будут поставлены вооружения из Вашингтона Киеву. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения ситуации. Передавали ли мы ноту или нет? Да, мы эту ноту передавали. Подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, и мы потребовали прекращения такой практики", - сказал посол в интервью телеканалу "Россия 24".
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в мире, сша, украина, россия, анатолий антонов
09:16 25.04.2022
 
Россия передала США ноту с требованием прекратить поставки вооружений Киеву

Посол Антонов: Россия передала США ноту с требованием прекратить поставки вооружений Киеву

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва требует от Вашингтона, чтобы США перестали поставлять на Украину вооружения, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"800 миллионов долларов - на такую цифру будут поставлены вооружения из Вашингтона Киеву. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения ситуации. Передавали ли мы ноту или нет? Да, мы эту ноту передавали. Подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, и мы потребовали прекращения такой практики", - сказал посол в интервью телеканалу "Россия 24".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.04.2022 года
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