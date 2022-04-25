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Россия передала США ноту с требованием прекратить поставки вооружений Киеву

Россия передала США ноту с требованием прекратить поставки вооружений Киеву - РИА Новости, 25.04.2022

Россия передала США ноту с требованием прекратить поставки вооружений Киеву

Москва требует от Вашингтона, чтобы США перестали поставлять на Украину вооружения, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T09:16

2022-04-25T09:16

2022-04-25T09:16

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

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анатолий антонов

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва требует от Вашингтона, чтобы США перестали поставлять на Украину вооружения, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."800 миллионов долларов - на такую цифру будут поставлены вооружения из Вашингтона Киеву. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения ситуации. Передавали ли мы ноту или нет? Да, мы эту ноту передавали. Подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, и мы потребовали прекращения такой практики", - сказал посол в интервью телеканалу "Россия 24".

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сша, украина, россия, анатолий антонов