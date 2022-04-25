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Единственный в Прибалтике НПЗ отказывается от российской нефти - РИА Новости, 25.04.2022
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Единственный в Прибалтике НПЗ отказывается от российской нефти
Единственный в Прибалтике НПЗ отказывается от российской нефти - РИА Новости, 25.04.2022
Единственный в Прибалтике НПЗ отказывается от российской нефти
Единственный в Балтии нефтеперерабатывающий завод Orlen в литовском городе Мажейкяй отказывается от использования российской нефти, заявил журналистам в... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:14
2022-04-25T17:14
экономика
литва
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Единственный в Балтии нефтеперерабатывающий завод Orlen в литовском городе Мажейкяй отказывается от использования российской нефти, заявил журналистам в понедельник министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис по итогам встречи с руководством компании."Руководитель предприятия подтвердил, что оно использует и будет использовать нефть из Саудовской Аравии. Это одно из величайших достижений предприятия, что сейчас оно модернизировано настолько, что может не использовать российскую нефть. ... Литва не использует ни нефть, ни газ из России", - приводит слова Крейвиса портал 15min.lt.По словам гендиректора Orlen Даниеля Обайтека, предприятие готовилось к диверсификации и отказу от нефти из России и "больше не видит возможности использовать российскую нефть".При этом Обайтек, как отмечает 15min.lt, не ответил прямо на вопрос, насколько вырастет цена топлива для конечного потребителя после отказа предприятия от нефти из РФ. Крейвис также сообщил, что Orlen инвестирует в строительство в Литве парка ветровых генераторов на 57 МВт.Как ранее сообщал Sputnik Литва, Мажейкяйский НПЗ принадлежит Orlen Lietuva – "дочке" польской Orlen. Это единственный нефтеперерабатывающий завод в странах Балтии. Сейчас предприятие в Мажейкяе обеспечивает поставки нефтепродуктов на рынки Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, а также Украины. Объем переработки Мажекяйского НПЗ составляет 8 миллионов тонн в год.В октябре 2021 года с российского направления поступало 70% нефти.
https://ria.ru/20220425/neft-1785304469.html
https://ria.ru/20220422/niderlandy-1784971444.html
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экономика, литва, балтия, россия
17:14 25.04.2022
 
Единственный в Прибалтике НПЗ отказывается от российской нефти

Глава Минэнерго Литвы Крейвис заявил, что НПЗ Orlen отказывается от российской нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Единственный в Балтии нефтеперерабатывающий завод Orlen в литовском городе Мажейкяй отказывается от использования российской нефти, заявил журналистам в понедельник министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис по итогам встречи с руководством компании.
"Руководитель предприятия подтвердил, что оно использует и будет использовать нефть из Саудовской Аравии. Это одно из величайших достижений предприятия, что сейчас оно модернизировано настолько, что может не использовать российскую нефть. ... Литва не использует ни нефть, ни газ из России", - приводит слова Крейвиса портал 15min.lt.
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По словам гендиректора Orlen Даниеля Обайтека, предприятие готовилось к диверсификации и отказу от нефти из России и "больше не видит возможности использовать российскую нефть".
При этом Обайтек, как отмечает 15min.lt, не ответил прямо на вопрос, насколько вырастет цена топлива для конечного потребителя после отказа предприятия от нефти из РФ. Крейвис также сообщил, что Orlen инвестирует в строительство в Литве парка ветровых генераторов на 57 МВт.
Как ранее сообщал Sputnik Литва, Мажейкяйский НПЗ принадлежит Orlen Lietuva – "дочке" польской Orlen. Это единственный нефтеперерабатывающий завод в странах Балтии. Сейчас предприятие в Мажейкяе обеспечивает поставки нефтепродуктов на рынки Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, а также Украины. Объем переработки Мажекяйского НПЗ составляет 8 миллионов тонн в год.
В октябре 2021 года с российского направления поступало 70% нефти.
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