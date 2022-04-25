https://ria.ru/20220425/neft-1785304469.html

Киев призвал Лондон не допускать "ни капли российской нефти" в Британию

Киев призвал Лондон не допускать "ни капли российской нефти" в Британию - РИА Новости, 25.04.2022

Киев призвал Лондон не допускать "ни капли российской нефти" в Британию

Киев призвал британские власти не допустить в страну "ни капли российской нефти", пишет газета Telegraph. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:33

2022-04-25T13:33

2022-04-25T13:38

в мире

цены на нефть

украина

великобритания

россия

олег устенко

санкции в отношении россии

ситуация в днр и лнр

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ЛОНДОН, 25 апр - РИА Новости. Киев призвал британские власти не допустить в страну "ни капли российской нефти", пишет газета Telegraph."Единственный путь не допустить, чтобы британские потребители помогали (РФ - ред.)... – гарантировать, чтобы ни одна капля российской нефти не попадала в страну и не торговалась британскими компаниями", - приводит издание заявление советника главы Украины по экономическим вопросам Олега Устенко.Великобритания получает от России примерно 8% своей нефти, в основном в форме продуктов нефтепереработки, дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей. Перебои на рынке дизельного топлива на фоне событий на Украине привели к росту цен на дизель в Великобритании. Власти Великобритании намерены полностью отказаться от использования российского газа и нефти к концу этого года.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220425/evropa-1784749950.html

https://ria.ru/20220413/neft-1783302785.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, цены на нефть, украина, великобритания, россия, олег устенко, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр