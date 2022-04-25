13:33 25.04.2022 (обновлено: 13:38 25.04.2022)
Киев призвал Лондон не допускать "ни капли российской нефти" в Британию
Telegraph: Киев призвал Лондон не допускать "ни капли российской нефти" в Британию
© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 25 апр - РИА Новости. Киев призвал британские власти не допустить в страну "ни капли российской нефти", пишет газета Telegraph.
"Единственный путь не допустить, чтобы британские потребители помогали (РФ - ред.)... – гарантировать, чтобы ни одна капля российской нефти не попадала в страну и не торговалась британскими компаниями", - приводит издание заявление советника главы Украины по экономическим вопросам Олега Устенко.
Великобритания получает от России примерно 8% своей нефти, в основном в форме продуктов нефтепереработки, дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей. Перебои на рынке дизельного топлива на фоне событий на Украине привели к росту цен на дизель в Великобритании. Власти Великобритании намерены полностью отказаться от использования российского газа и нефти к концу этого года.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.