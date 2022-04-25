https://ria.ru/20220425/neft-1785288419.html
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 101 доллара за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 101 доллара за баррель - РИА Новости, 25.04.2022
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 101 доллара за баррель
Падение мировых цен на нефть ускорялось в понедельник днем до 5%, баррель Brent опускался до 100,79 доллара, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:20
2022-04-25T12:20
2022-04-25T13:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
brent
wti (нефть)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Падение мировых цен на нефть ускорялось в понедельник днем до 5%, баррель Brent опускался до 100,79 доллара, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 12.52 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,47% - до 101,4 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 4,59%, до 97,39 доллара. Минутами ранее нефть обеих марок дешевела примерно на 5%.В понедельник днем цены на нефть ускорили падение на фоне ряда факторов. Так, в субботу власти Пекина предупредили о возможном ухудшении эпидемиологической обстановки, что привело к опасениям по поводу введения новых социально-экономических запретов, ведущих к снижению спроса на "черное золото" в Китае - крупнейшем импортёре нефти.Кроме того, на котировки оказывает влияние заявление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о необходимости повышения ставки сразу на 0,5 п.п. в мае. Так, ужесточение монетарной политики в крупнейшей мировой экономике означает снижение притока на финансовые рынки новой ликвидности, а нефтяные контракты - это в большей степени именно финансовый актив."Нефть снижается из-за удара по потреблению в Китае, в то время как Федеральная резервная система США повышает процентные ставки", - сказал агентству Франс Пресс Стивен Иннес из SPI Asset Management.
https://ria.ru/20220422/embargo-1784846930.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть)
12:20 25.04.2022 (обновлено: 13:01 25.04.2022)
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 101 доллара за баррель
Цена нефти марки Brent упала на пять процентов, опустившись ниже 101 доллара за баррель