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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 101 доллара за баррель - РИА Новости, 25.04.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220425/neft-1785288419.html
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 101 доллара за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 101 доллара за баррель - РИА Новости, 25.04.2022
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 101 доллара за баррель
Падение мировых цен на нефть ускорялось в понедельник днем до 5%, баррель Brent опускался до 100,79 доллара, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:20
2022-04-25T13:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
brent
wti (нефть)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Падение мировых цен на нефть ускорялось в понедельник днем до 5%, баррель Brent опускался до 100,79 доллара, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 12.52 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,47% - до 101,4 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 4,59%, до 97,39 доллара. Минутами ранее нефть обеих марок дешевела примерно на 5%.В понедельник днем цены на нефть ускорили падение на фоне ряда факторов. Так, в субботу власти Пекина предупредили о возможном ухудшении эпидемиологической обстановки, что привело к опасениям по поводу введения новых социально-экономических запретов, ведущих к снижению спроса на "черное золото" в Китае - крупнейшем импортёре нефти.Кроме того, на котировки оказывает влияние заявление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о необходимости повышения ставки сразу на 0,5 п.п. в мае. Так, ужесточение монетарной политики в крупнейшей мировой экономике означает снижение притока на финансовые рынки новой ликвидности, а нефтяные контракты - это в большей степени именно финансовый актив."Нефть снижается из-за удара по потреблению в Китае, в то время как Федеральная резервная система США повышает процентные ставки", - сказал агентству Франс Пресс Стивен Иннес из SPI Asset Management.
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экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть)
12:20 25.04.2022 (обновлено: 13:01 25.04.2022)
 
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 101 доллара за баррель

Цена нефти марки Brent упала на пять процентов, опустившись ниже 101 доллара за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Падение мировых цен на нефть ускорялось в понедельник днем до 5%, баррель Brent опускался до 100,79 доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.52 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,47% - до 101,4 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 4,59%, до 97,39 доллара. Минутами ранее нефть обеих марок дешевела примерно на 5%.
В понедельник днем цены на нефть ускорили падение на фоне ряда факторов. Так, в субботу власти Пекина предупредили о возможном ухудшении эпидемиологической обстановки, что привело к опасениям по поводу введения новых социально-экономических запретов, ведущих к снижению спроса на "черное золото" в Китае - крупнейшем импортёре нефти.
Кроме того, на котировки оказывает влияние заявление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о необходимости повышения ставки сразу на 0,5 п.п. в мае. Так, ужесточение монетарной политики в крупнейшей мировой экономике означает снижение притока на финансовые рынки новой ликвидности, а нефтяные контракты - это в большей степени именно финансовый актив.
"Нефть снижается из-за удара по потреблению в Китае, в то время как Федеральная резервная система США повышает процентные ставки", - сказал агентству Франс Пресс Стивен Иннес из SPI Asset Management.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьBrentWTI (нефть)
 
 
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