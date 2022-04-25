Рейтинг@Mail.ru
Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/nauka-1785365098.html
Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий
Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий - РИА Новости, 25.04.2022
Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий
Президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:41
2022-04-25T22:00
россия
владимир путин
общество
наука
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:260:3127:2019_1920x0_80_0_0_79f0fdcbd9d34697fd8159754e431125.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 году Года науки и технологий, постановляю объявить 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий", — отмечается в документе.По словам главы государства, такой шаг преследует следующие цели:Для их достижения будет создан соответствующий Координационный комитет. Его возглавят помощник президента Андрей Фурсенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
https://ria.ru/20220422/komitet-1784923942.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_101dbf23ae32a133fb923218c8ccbb23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество, наука, технологии
17:41 25.04.2022 (обновлено: 22:00 25.04.2022)
 
Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий

Президент Путин своим указом объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 году Года науки и технологий, постановляю объявить 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий", — отмечается в документе.
По словам главы государства, такой шаг преследует следующие цели:
  • привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок;
  • помощь в вовлечении ученых и разработчиков в решении важнейших задач развития общества и страны;
  • повышение доступности о достижениях и перспективах российской науки.
Для их достижения будет создан соответствующий Координационный комитет. Его возглавят помощник президента Андрей Фурсенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Здание президиума Российской Академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 14:58Наука
РАН предложила создать аналог советского Госкомитета по науке и технике
 
РоссияВладимир ПутинОбществоНаукаТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала