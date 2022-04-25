https://ria.ru/20220425/nauka-1785365098.html

Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий

Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий - РИА Новости, 25.04.2022

Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий

Президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:41

2022-04-25T17:41

2022-04-25T22:00

россия

владимир путин

общество

наука

технологии

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 году Года науки и технологий, постановляю объявить 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий", — отмечается в документе.По словам главы государства, такой шаг преследует следующие цели:Для их достижения будет создан соответствующий Координационный комитет. Его возглавят помощник президента Андрей Фурсенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

https://ria.ru/20220422/komitet-1784923942.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, общество, наука, технологии