https://ria.ru/20220425/nauka-1785365098.html
Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий
Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий - РИА Новости, 25.04.2022
Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий
Президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:41
2022-04-25T17:41
2022-04-25T22:00
россия
владимир путин
общество
наука
технологии
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 году Года науки и технологий, постановляю объявить 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий", — отмечается в документе.По словам главы государства, такой шаг преследует следующие цели:Для их достижения будет создан соответствующий Координационный комитет. Его возглавят помощник президента Андрей Фурсенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
https://ria.ru/20220422/komitet-1784923942.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, наука, технологии
17:41 25.04.2022 (обновлено: 22:00 25.04.2022)
Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий
Президент Путин своим указом объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий