https://ria.ru/20220425/natsionalisty-1785260868.html

Силы ПВО России сбили 13 украинских дронов и "Точку-У"

Силы ПВО России сбили 13 украинских дронов и "Точку-У" - РИА Новости, 25.04.2022

Силы ПВО России сбили 13 украинских дронов и "Точку-У"

Российские силы ПВО за прошедшие сутки сбили 13 украинских беспилотников, одну ракету комплекса "Точка-У" и 18 снарядов реактивных систем залпового огня,... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:35

2022-04-25T10:35

2022-04-25T11:44

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

игорь конашенков

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские силы ПВО за прошедшие сутки сбили 13 украинских беспилотников, одну ракету комплекса "Точка-У" и 18 снарядов реактивных систем залпового огня, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."Ракетными войсками в течение ночи нанесены 19 ударов. Уничтожены: четыре пункта управления националистов, в том числе 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 110-й бригады территориальной обороны и три склада боеприпасов. Поражен 21 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники", — добавил генерал-майор.В свою очередь, артиллерия за сутки выполнила 967 огневых задач, поразив 33 пункта управления, 929 опорных пунктов, районов скопления живой силы и военной техники, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России уничтожила 56 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также топливное хранилище. Уничтожены до 160 человек личного состава, а также 23 единицы бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 566 беспилотных летательных аппаратов, 265 зенитных ракетных комплексов", — рассказал Конашенков.Он добавил, что также разбиты 2526 танков и других боевых бронированных машин, 283 установки реактивных систем залпового огня, 1096 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2362 единицы специальной военной автомобильной техники.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/ukreprayon-1785259428.html

https://ria.ru/20220425/znamya-1785266699.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, игорь конашенков