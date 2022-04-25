https://ria.ru/20220425/nato-1785416033.html
Лавров: Россия надеется, что Запад не отправит войска НАТО на Украину
Лавров: Россия надеется, что Запад не отправит войска НАТО на Украину - РИА Новости, 25.04.2022
Лавров: Россия надеется, что Запад не отправит войска НАТО на Украину
Россия надеется, что западные страны рассматривают призывы Владимира Зеленского ввести войска НАТО на Украину в русле их собственных постоянных заверений о... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T23:09
2022-04-25T23:09
2022-04-25T23:09
россия
украина
нато
в мире
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761917678_0:73:2759:1625_1920x0_80_0_0_bd4483f1005e9b89b944c647c7ee6573.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия надеется, что западные страны рассматривают призывы Владимира Зеленского ввести войска НАТО на Украину в русле их собственных постоянных заверений о недопустимости начала третьей мировой войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я очень надеюсь, что, как все делают заклинание, что мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны, именно в этом контексте рассматривают постоянные провокации Зеленского и его команды, которые требуют чуть ли не ввести натовские войска, чтобы защищать украинскую власть. И все всегда говорят, что мы будем давать вооружения - что тоже, конечно же, подливает масло в огонь, - и они хотят этими поставками вооружения заставить украинцев воевать с Россией до последнего солдата, лишь бы только тянулся подольше этот конфликт, лишь бы только, как они надеются, Россия от него страдала все больше и больше", - сказал Лавров в эфире Первого канала.При этом министр отметил, что западные страны, поставляя вооружения на Украину, "все лидеры заявляют, что исключен вопрос о направлении войск НАТО, кроме Польши".
https://ria.ru/20220425/nato-1785414950.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761917678_206:0:2759:1915_1920x0_80_0_0_925134096814bc0b6ec1861573d0c43b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, нато, в мире, сергей лавров
Лавров: Россия надеется, что Запад не отправит войска НАТО на Украину
Глава МИД Лавров: Россия надеется, что страны Запада не отправят войска НАТО на Украину