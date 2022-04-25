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Лавров: Россия надеется, что Запад не отправит войска НАТО на Украину - РИА Новости, 25.04.2022
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Лавров: Россия надеется, что Запад не отправит войска НАТО на Украину
Лавров: Россия надеется, что Запад не отправит войска НАТО на Украину - РИА Новости, 25.04.2022
Лавров: Россия надеется, что Запад не отправит войска НАТО на Украину
Россия надеется, что западные страны рассматривают призывы Владимира Зеленского ввести войска НАТО на Украину в русле их собственных постоянных заверений о... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T23:09
2022-04-25T23:09
россия
украина
нато
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия надеется, что западные страны рассматривают призывы Владимира Зеленского ввести войска НАТО на Украину в русле их собственных постоянных заверений о недопустимости начала третьей мировой войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я очень надеюсь, что, как все делают заклинание, что мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны, именно в этом контексте рассматривают постоянные провокации Зеленского и его команды, которые требуют чуть ли не ввести натовские войска, чтобы защищать украинскую власть. И все всегда говорят, что мы будем давать вооружения - что тоже, конечно же, подливает масло в огонь, - и они хотят этими поставками вооружения заставить украинцев воевать с Россией до последнего солдата, лишь бы только тянулся подольше этот конфликт, лишь бы только, как они надеются, Россия от него страдала все больше и больше", - сказал Лавров в эфире Первого канала.При этом министр отметил, что западные страны, поставляя вооружения на Украину, "все лидеры заявляют, что исключен вопрос о направлении войск НАТО, кроме Польши".
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россия, украина, нато, в мире, сергей лавров
23:09 25.04.2022
 
Лавров: Россия надеется, что Запад не отправит войска НАТО на Украину

Глава МИД Лавров: Россия надеется, что страны Запада не отправят войска НАТО на Украину

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия надеется, что западные страны рассматривают призывы Владимира Зеленского ввести войска НАТО на Украину в русле их собственных постоянных заверений о недопустимости начала третьей мировой войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я очень надеюсь, что, как все делают заклинание, что мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны, именно в этом контексте рассматривают постоянные провокации Зеленского и его команды, которые требуют чуть ли не ввести натовские войска, чтобы защищать украинскую власть. И все всегда говорят, что мы будем давать вооружения - что тоже, конечно же, подливает масло в огонь, - и они хотят этими поставками вооружения заставить украинцев воевать с Россией до последнего солдата, лишь бы только тянулся подольше этот конфликт, лишь бы только, как они надеются, Россия от него страдала все больше и больше", - сказал Лавров в эфире Первого канала.
При этом министр отметил, что западные страны, поставляя вооружения на Украину, "все лидеры заявляют, что исключен вопрос о направлении войск НАТО, кроме Польши".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 22:58
Лавров: НАТО и США не проявили никакого желания учитывать интересы России
 
РоссияУкраинаНАТОВ миреСергей Лавров
 
 
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