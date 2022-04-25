https://ria.ru/20220425/nato-1785416033.html

Лавров: Россия надеется, что Запад не отправит войска НАТО на Украину

Лавров: Россия надеется, что Запад не отправит войска НАТО на Украину - РИА Новости, 25.04.2022

Лавров: Россия надеется, что Запад не отправит войска НАТО на Украину

Россия надеется, что западные страны рассматривают призывы Владимира Зеленского ввести войска НАТО на Украину в русле их собственных постоянных заверений о... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T23:09

2022-04-25T23:09

2022-04-25T23:09

россия

украина

нато

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия надеется, что западные страны рассматривают призывы Владимира Зеленского ввести войска НАТО на Украину в русле их собственных постоянных заверений о недопустимости начала третьей мировой войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я очень надеюсь, что, как все делают заклинание, что мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны, именно в этом контексте рассматривают постоянные провокации Зеленского и его команды, которые требуют чуть ли не ввести натовские войска, чтобы защищать украинскую власть. И все всегда говорят, что мы будем давать вооружения - что тоже, конечно же, подливает масло в огонь, - и они хотят этими поставками вооружения заставить украинцев воевать с Россией до последнего солдата, лишь бы только тянулся подольше этот конфликт, лишь бы только, как они надеются, Россия от него страдала все больше и больше", - сказал Лавров в эфире Первого канала.При этом министр отметил, что западные страны, поставляя вооружения на Украину, "все лидеры заявляют, что исключен вопрос о направлении войск НАТО, кроме Польши".

https://ria.ru/20220425/nato-1785414950.html

россия

украина

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, нато, в мире, сергей лавров