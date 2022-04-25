https://ria.ru/20220425/nato-1785414950.html

Лавров: НАТО и США не проявили никакого желания учитывать интересы России

Лавров: НАТО и США не проявили никакого желания учитывать интересы России - РИА Новости, 25.04.2022

Лавров: НАТО и США не проявили никакого желания учитывать интересы России

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать наши... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T22:58

2022-04-25T22:58

2022-04-25T23:16

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать наши законные интересы."Переговоры, которые тогда состоялись между нашими делегациями и США, потом я с Блинкеном (Энтони, госсекретарь США) встречался, и потом наша команда ездила в НАТО, где презентовала договор уже в "натовском" контексте, в контексте России-НАТО, они показали, что никакого желания учитывать наши законные интересы никто из них не проявил.. наши интересы безопасности", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

сша, нато, в мире