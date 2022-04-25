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Лавров: НАТО и США не проявили никакого желания учитывать интересы России - РИА Новости, 25.04.2022
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Лавров: НАТО и США не проявили никакого желания учитывать интересы России
Лавров: НАТО и США не проявили никакого желания учитывать интересы России - РИА Новости, 25.04.2022
Лавров: НАТО и США не проявили никакого желания учитывать интересы России
Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать наши... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T22:58
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать наши законные интересы."Переговоры, которые тогда состоялись между нашими делегациями и США, потом я с Блинкеном (Энтони, госсекретарь США) встречался, и потом наша команда ездила в НАТО, где презентовала договор уже в "натовском" контексте, в контексте России-НАТО, они показали, что никакого желания учитывать наши законные интересы никто из них не проявил.. наши интересы безопасности", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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сша, нато, в мире
22:58 25.04.2022 (обновлено: 23:16 25.04.2022)
 
Лавров: НАТО и США не проявили никакого желания учитывать интересы России

Глава МИД Лавров: НАТО и США не проявили никакого желания учитывать интересы России

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать наши законные интересы.
"Переговоры, которые тогда состоялись между нашими делегациями и США, потом я с Блинкеном (Энтони, госсекретарь США) встречался, и потом наша команда ездила в НАТО, где презентовала договор уже в "натовском" контексте, в контексте России-НАТО, они показали, что никакого желания учитывать наши законные интересы никто из них не проявил.. наши интересы безопасности", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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