https://ria.ru/20220425/nato-1785414950.html
Лавров: НАТО и США не проявили никакого желания учитывать интересы России
Лавров: НАТО и США не проявили никакого желания учитывать интересы России - РИА Новости, 25.04.2022
Лавров: НАТО и США не проявили никакого желания учитывать интересы России
Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать наши... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T22:58
2022-04-25T22:58
2022-04-25T23:16
сша
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_0:35:3106:1782_1920x0_80_0_0_cd867af22a156f1a376bb2f14a896982.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать наши законные интересы."Переговоры, которые тогда состоялись между нашими делегациями и США, потом я с Блинкеном (Энтони, госсекретарь США) встречался, и потом наша команда ездила в НАТО, где презентовала договор уже в "натовском" контексте, в контексте России-НАТО, они показали, что никакого желания учитывать наши законные интересы никто из них не проявил.. наши интересы безопасности", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_377:0:3106:2047_1920x0_80_0_0_1cd56ad4555d527ac6ce6f5462b65c19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, нато, в мире
22:58 25.04.2022 (обновлено: 23:16 25.04.2022)
Лавров: НАТО и США не проявили никакого желания учитывать интересы России
Глава МИД Лавров: НАТО и США не проявили никакого желания учитывать интересы России