https://ria.ru/20220425/nato-1785394544.html
Глава Минобороны Британии напомнил о наличии ядерного оружия у НАТО
Глава Минобороны Британии напомнил о наличии ядерного оружия у НАТО - РИА Новости, 25.04.2022
Глава Минобороны Британии напомнил о наличии ядерного оружия у НАТО
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что НАТО обладает ядерным оружием, а Британия способно применить его для своей защиты и защиты НАТО, если... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T19:43
2022-04-25T19:43
2022-04-25T19:43
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ЛОНДОН, 25 апр - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что НАТО обладает ядерным оружием, а Британия способно применить его для своей защиты и защиты НАТО, если этого потребуется, и указал, что Россия "не должна забывать" об этом."…Некоторые наши ракеты сейчас под водой, и наши смелые военнослужащие Королевских ВМС готовы выпустить ядерное оружие, если им придется защищать это Королевство и НАТО. Это крайне важно, чтобы он (президент РФ Владимир Путин - ред.) этого не забывал", - заявил Уоллес, отвечая на вопросы в парламенте.Он подчеркнул, что НАТО - ядерный альянс, Великобритания, Франция и США также обладают ядерным оружием."Это самый главный и самый важный сдерживающий фактор для него (Путина - ред.)", - добавил он.
https://ria.ru/20220425/ukraina-1785376875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, россия, нато, бен уоллес, минобороны великобритании, ядерное оружие, сша, франция
Глава Минобороны Британии напомнил о наличии ядерного оружия у НАТО
Глава МО Британии Уоллес напомнил о ядерном оружии и его применении для защиты стран НАТО