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Украина не откажется от намерений вступить в НАТО, заявил Стефанчук - РИА Новости, 25.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/nato-1785279343.html
Украина не откажется от намерений вступить в НАТО, заявил Стефанчук
Украина не откажется от намерений вступить в НАТО, заявил Стефанчук - РИА Новости, 25.04.2022
Украина не откажется от намерений вступить в НАТО, заявил Стефанчук
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не будет изменять в конституции существующие пункты о намерении страны вступить в НАТО. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:46
2022-04-25T11:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
нато
руслан стефанчук
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не будет изменять в конституции существующие пункты о намерении страны вступить в НАТО.В марте Стефанчук в эфире украинского телеканала "1+1" заявлял, что не исключает внесения изменений в конституцию страны относительно намерения Украины вступить в НАТО."Не будем. Изменение конституции не является и никогда не будет самоцелью", - сказал Стефанчук в интервью изданию "Украинская правда", отвечая на вопрос о том, будет ли Украина убирать из конституции пункт о намерении страны вступить в НАТО. Ранее глава российской делегации по переговорам с Киевом Владимир Мединский заявлял, что Украина по сути согласилась на принципиальные требования России о невступлении в НАТО и отказе от размещения иностранных военных баз.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Владимир Зеленский 15 марта заявил, что Киеву пришло время признать, что Украина не станет членом НАТО.
https://ria.ru/20220419/nato-1784369034.html
https://ria.ru/20220425/evropa-1784749950.html
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в мире, украина, нато, руслан стефанчук, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
11:46 25.04.2022 (обновлено: 11:49 25.04.2022)
 
Украина не откажется от намерений вступить в НАТО, заявил Стефанчук

Спикер Рады Стефанчук: Украина не уберет из конституции пункт о намерении вступить в НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуслан Стефанчук
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не будет изменять в конституции существующие пункты о намерении страны вступить в НАТО.
В марте Стефанчук в эфире украинского телеканала "1+1" заявлял, что не исключает внесения изменений в конституцию страны относительно намерения Украины вступить в НАТО.
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"Не будем. Изменение конституции не является и никогда не будет самоцелью", - сказал Стефанчук в интервью изданию "Украинская правда", отвечая на вопрос о том, будет ли Украина убирать из конституции пункт о намерении страны вступить в НАТО. Ранее глава российской делегации по переговорам с Киевом Владимир Мединский заявлял, что Украина по сути согласилась на принципиальные требования России о невступлении в НАТО и отказе от размещения иностранных военных баз.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Владимир Зеленский 15 марта заявил, что Киеву пришло время признать, что Украина не станет членом НАТО.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаНАТОРуслан СтефанчукВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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