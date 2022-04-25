https://ria.ru/20220425/nato-1785279343.html

Украина не откажется от намерений вступить в НАТО, заявил Стефанчук

Украина не откажется от намерений вступить в НАТО, заявил Стефанчук - РИА Новости, 25.04.2022

Украина не откажется от намерений вступить в НАТО, заявил Стефанчук

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не будет изменять в конституции существующие пункты о намерении страны вступить в НАТО. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:46

2022-04-25T11:46

2022-04-25T11:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

нато

руслан стефанчук

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не будет изменять в конституции существующие пункты о намерении страны вступить в НАТО.В марте Стефанчук в эфире украинского телеканала "1+1" заявлял, что не исключает внесения изменений в конституцию страны относительно намерения Украины вступить в НАТО."Не будем. Изменение конституции не является и никогда не будет самоцелью", - сказал Стефанчук в интервью изданию "Украинская правда", отвечая на вопрос о том, будет ли Украина убирать из конституции пункт о намерении страны вступить в НАТО. Ранее глава российской делегации по переговорам с Киевом Владимир Мединский заявлял, что Украина по сути согласилась на принципиальные требования России о невступлении в НАТО и отказе от размещения иностранных военных баз.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Владимир Зеленский 15 марта заявил, что Киеву пришло время признать, что Украина не станет членом НАТО.

https://ria.ru/20220419/nato-1784369034.html

https://ria.ru/20220425/evropa-1784749950.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, руслан стефанчук, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр