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Путин рассказал о нарушении украинскими националистами международного права - РИА Новости, 25.04.2022
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Путин рассказал о нарушении украинскими националистами международного права
Путин рассказал о нарушении украинскими националистами международного права - РИА Новости, 25.04.2022
Путин рассказал о нарушении украинскими националистами международного права
В ходе операции на Украине выявлены факты нарушений международного права нацистами, включая убийства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:51
2022-04-25T14:00
владимир путин
в мире
украина
россия
донбасс
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В ходе операции на Украине выявлены факты нарушений международного права нацистами, включая убийства, заявил президент РФ Владимир Путин."Отдельно о задачах, стоящих перед органами прокуратуры и перед всей правоохранительной сферой в связи с проведением специальной военной операции на Донбассе и на Украине. В ходе спецоперации выявились массовые факты грубейшего нарушения неонацистскими формированиями Украины, зарубежными наемниками норм международного права. Речь об убийствах мирных жителей, использование людей, в том числе, детей в качестве живого щита, о других преступлениях", - сказал Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ.По его словам, также "тщательного разбирательства требуют и откровенные провокации в отношении наших Вооруженных сил, в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и социальных сетей".
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владимир путин, в мире, украина, россия, донбасс, генеральная прокуратура рф
13:51 25.04.2022 (обновлено: 14:00 25.04.2022)
 
Путин рассказал о нарушении украинскими националистами международного права

Путин: на Украине выявлены факты нарушения нацистами международного права

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В ходе операции на Украине выявлены факты нарушений международного права нацистами, включая убийства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отдельно о задачах, стоящих перед органами прокуратуры и перед всей правоохранительной сферой в связи с проведением специальной военной операции на Донбассе и на Украине. В ходе спецоперации выявились массовые факты грубейшего нарушения неонацистскими формированиями Украины, зарубежными наемниками норм международного права. Речь об убийствах мирных жителей, использование людей, в том числе, детей в качестве живого щита, о других преступлениях", - сказал Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ.
По его словам, также "тщательного разбирательства требуют и откровенные провокации в отношении наших Вооруженных сил, в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и социальных сетей".
Российские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 13:52
Путин призвал пресекать провокации в отношении ВС России в иностранных СМИ
 
Владимир ПутинВ миреУкраинаРоссияДонбассГенеральная прокуратура РФ
 
 
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