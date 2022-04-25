https://ria.ru/20220425/narusheniya-1785308084.html

Путин рассказал о нарушении украинскими националистами международного права

Путин рассказал о нарушении украинскими националистами международного права - РИА Новости, 25.04.2022

Путин рассказал о нарушении украинскими националистами международного права

В ходе операции на Украине выявлены факты нарушений международного права нацистами, включая убийства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:51

2022-04-25T13:51

2022-04-25T14:00

владимир путин

в мире

украина

россия

донбасс

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В ходе операции на Украине выявлены факты нарушений международного права нацистами, включая убийства, заявил президент РФ Владимир Путин."Отдельно о задачах, стоящих перед органами прокуратуры и перед всей правоохранительной сферой в связи с проведением специальной военной операции на Донбассе и на Украине. В ходе спецоперации выявились массовые факты грубейшего нарушения неонацистскими формированиями Украины, зарубежными наемниками норм международного права. Речь об убийствах мирных жителей, использование людей, в том числе, детей в качестве живого щита, о других преступлениях", - сказал Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ.По его словам, также "тщательного разбирательства требуют и откровенные провокации в отношении наших Вооруженных сил, в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и социальных сетей".

https://ria.ru/20220425/provokatsii-1785308773.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, в мире, украина, россия, донбасс, генеральная прокуратура рф