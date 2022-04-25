https://ria.ru/20220425/narusheniya-1785308084.html
Путин рассказал о нарушении украинскими националистами международного права
Путин рассказал о нарушении украинскими националистами международного права - РИА Новости, 25.04.2022
Путин рассказал о нарушении украинскими националистами международного права
В ходе операции на Украине выявлены факты нарушений международного права нацистами, включая убийства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:51
2022-04-25T13:51
2022-04-25T14:00
владимир путин
в мире
украина
россия
донбасс
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В ходе операции на Украине выявлены факты нарушений международного права нацистами, включая убийства, заявил президент РФ Владимир Путин."Отдельно о задачах, стоящих перед органами прокуратуры и перед всей правоохранительной сферой в связи с проведением специальной военной операции на Донбассе и на Украине. В ходе спецоперации выявились массовые факты грубейшего нарушения неонацистскими формированиями Украины, зарубежными наемниками норм международного права. Речь об убийствах мирных жителей, использование людей, в том числе, детей в качестве живого щита, о других преступлениях", - сказал Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ.По его словам, также "тщательного разбирательства требуют и откровенные провокации в отношении наших Вооруженных сил, в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и социальных сетей".
https://ria.ru/20220425/provokatsii-1785308773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, украина, россия, донбасс, генеральная прокуратура рф
13:51 25.04.2022 (обновлено: 14:00 25.04.2022)
Путин рассказал о нарушении украинскими националистами международного права
Путин: на Украине выявлены факты нарушения нацистами международного права