https://ria.ru/20220425/nalogi-1785352546.html

Налоговые поступления от IT-компаний выросли на 30 процентов с начала года

Налоговые поступления от IT-компаний выросли на 30 процентов с начала года - РИА Новости, 25.04.2022

Налоговые поступления от IT-компаний выросли на 30 процентов с начала года

Налоговые поступления от IT-сектора в России с начала 2022 года выросли на 30%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:57

2022-04-25T16:57

2022-04-25T16:57

налоги

it-компании

экономика

россия

дмитрий чернышенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Налоговые поступления от IT-сектора в России с начала 2022 года выросли на 30%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."С начала года мы зафиксировали рост налоговых поступлений, страховых взносов, увеличение доходов IT-компаний на 30%", - сказал Чернышенко на заседании совета по развитию цифровой экономики.По его словам, этого удалось достичь благодаря мерам поддержки отрасли.

https://ria.ru/20220425/raspredelenie-1785346876.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

налоги, it-компании, экономика, россия, дмитрий чернышенко