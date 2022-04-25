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Налоговые поступления от IT-компаний выросли на 30 процентов с начала года - РИА Новости, 25.04.2022
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Налоговые поступления от IT-компаний выросли на 30 процентов с начала года
Налоговые поступления от IT-компаний выросли на 30 процентов с начала года - РИА Новости, 25.04.2022
Налоговые поступления от IT-компаний выросли на 30 процентов с начала года
Налоговые поступления от IT-сектора в России с начала 2022 года выросли на 30%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:57
2022-04-25T16:57
налоги
it-компании
экономика
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Налоговые поступления от IT-сектора в России с начала 2022 года выросли на 30%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."С начала года мы зафиксировали рост налоговых поступлений, страховых взносов, увеличение доходов IT-компаний на 30%", - сказал Чернышенко на заседании совета по развитию цифровой экономики.По его словам, этого удалось достичь благодаря мерам поддержки отрасли.
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налоги, it-компании, экономика, россия, дмитрий чернышенко
16:57 25.04.2022
 
Налоговые поступления от IT-компаний выросли на 30 процентов с начала года

Вице-премьер Чернышенко: налоговые поступления от IT-компаний выросли на 30% с начала года

© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Depositphotos / pressmaster
Клавиатура ноутбука. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Налоговые поступления от IT-сектора в России с начала 2022 года выросли на 30%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"С начала года мы зафиксировали рост налоговых поступлений, страховых взносов, увеличение доходов IT-компаний на 30%", - сказал Чернышенко на заседании совета по развитию цифровой экономики.
По его словам, этого удалось достичь благодаря мерам поддержки отрасли.
Студенты - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 16:39
В СФ предложили восстановить распределение студентов IT-специальностей
 
НалогиIT-компанииЭкономикаРоссияДмитрий Чернышенко
 
 
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