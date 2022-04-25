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Стало известно, почему остановили съемки из-за Билла Мюррея, пишет СМИ - РИА Новости, 25.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220425/murray-1785393562.html
Стало известно, почему остановили съемки из-за Билла Мюррея, пишет СМИ
Стало известно, почему остановили съемки из-за Билла Мюррея, пишет СМИ - РИА Новости, 25.04.2022
Стало известно, почему остановили съемки из-за Билла Мюррея, пишет СМИ
Стало известно, что съемки фильма "Быть смертным" остановили, так как Билл Мюррей распускал руки. Об этом пишет Page Six со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T20:21
2022-04-25T20:21
культура
новости культуры
кино и сериалы
знаменитости
билл мюррей
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Стало известно, что съемки фильма "Быть смертным" остановили, так как Билл Мюррей распускал руки. Об этом пишет Page Six со ссылкой на свои источники. Инсайдер пояснил, что актер приставал к женщинам — обнимал, трогал их волосы, мог подергать за хвостик. Делалось это, уверяет источник издания, в шутливой манере. "Тонкая грань. Все любят Билла. Пусть его поведение не является незаконным, некоторые женщины чувствовали себя некомфортно. Он перешел черту", — говорит инсайдер Page Six. "Билл любит женщин и флирт. Ему нравится поэзия и романтика, он заигрывает, но это всегда облечено в шуточную форму. Неясно, перешел ли он черту", — цитирует Page Six другого инсайдера.На днях в СМИ появились сообщения, что производство фильма "Быть смертным" остановили из-за жалобы на неподобающее поведение Мюррея. У актера уже были конфликты на съемочной площадке. Например, он поссорился с Лью на съемках "Ангелов Чарли" (2000). Сын Ричарда Дрейфуса Бен рассказывал, что из-за Мюррея на съемки комедии 1991 года "А как же Боб?" пришлось нанимать телохранителей. Он хотел получить дополнительный выходной, но продюсер Лора Зискин отказала. Билл якобы "сорвал с нее очки". Дрейфус — старший пожаловался на актера, и Мюррей швырнул в него пепельницей.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, билл мюррей
20:21 25.04.2022
 
Стало известно, почему остановили съемки из-за Билла Мюррея, пишет СМИ

Съемки фильма "Быть смертным" остановили, так как Мюррей распускал руки, пишет Page Six

© AP Photo / Lionel CironneauБилл Мюррей на международном кинофестивале в Каннах, 16 мая 2012 года
Билл Мюррей на международном кинофестивале в Каннах, 16 мая 2012 года - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Lionel Cironneau
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Стало известно, что съемки фильма "Быть смертным" остановили, так как Билл Мюррей распускал руки. Об этом пишет Page Six со ссылкой на свои источники.
Инсайдер пояснил, что актер приставал к женщинам — обнимал, трогал их волосы, мог подергать за хвостик. Делалось это, уверяет источник издания, в шутливой манере.
"Тонкая грань. Все любят Билла. Пусть его поведение не является незаконным, некоторые женщины чувствовали себя некомфортно. Он перешел черту", — говорит инсайдер Page Six.
"Билл любит женщин и флирт. Ему нравится поэзия и романтика, он заигрывает, но это всегда облечено в шуточную форму. Неясно, перешел ли он черту", — цитирует Page Six другого инсайдера.
На днях в СМИ появились сообщения, что производство фильма "Быть смертным" остановили из-за жалобы на неподобающее поведение Мюррея. У актера уже были конфликты на съемочной площадке. Например, он поссорился с Лью на съемках "Ангелов Чарли" (2000).
Сын Ричарда Дрейфуса Бен рассказывал, что из-за Мюррея на съемки комедии 1991 года "А как же Боб?" пришлось нанимать телохранителей. Он хотел получить дополнительный выходной, но продюсер Лора Зискин отказала. Билл якобы "сорвал с нее очки". Дрейфус — старший пожаловался на актера, и Мюррей швырнул в него пепельницей.
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