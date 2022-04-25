https://ria.ru/20220425/monety-1784925333.html

Московский монетный двор

Московский монетный двор - РИА Новости, 25.04.2022

Московский монетный двор

Монетный двор – предприятие, занимающееся чеканкой, изготовлением орденов, медалей и других металлических знаков отличия. В России первый монетный двор был... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T05:03

2022-04-25T05:03

2022-04-25T05:03

справки

московский монетный двор

москва

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Монетный двор – предприятие, занимающееся чеканкой, изготовлением орденов, медалей и других металлических знаков отличия. В России первый монетный двор был основан в 1534 году в Москве; в 1724 году – в Санкт-Петербурге (в 1914-1924 годах город назывался Петроградом, в 1924-1991 годах – Ленинградом). С 1876 года Петербургский монетный двор (в 1924-1991 годах – Ленинградский монетный двор) стал единственным в стране. В 1921 году предприятие начало чеканку советской монеты. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) Ленинградский монетный двор, эвакуированный в Краснокамск Пермской области, с трудом справлялся с заказом на изготовление боевых наград, орденов и медалей, поэтому приказом Народного комиссариата финансов СССР от 25 апреля 1942 года на основании распоряжения Совнаркома от 9 апреля 1942 года был создан Московский филиал монетного двора на базе артели "Художник-металлист" Мосгорметремсоюза. Первоначальной задачей, возложенной на Московский монетный двор (ММД), являлось освоение и выпуск медалей "За отвагу" и "За боевые заслуги", а в конце 1942 года к этим медалям прибавилось изготовление орденов "Красная Звезда" и "Отечественная война" II степени. В том же 1942 году на заводе освоили выпуск орденов "Знак Почета" и медалей "За трудовую доблесть" и "За трудовое отличие". В июле 1942 года Московскому филиалу монетного двора были выделены площади на территории Московской печатной фабрики Гознака (МПФ). После переезда предприятия в отдельный корпус МПФ, началось срочное комплектование инструментального цеха оборудованием. На монетном дворе в Краснокамске разработали технологии, подготовили инструменты и передали их коллегам в Москву. В годы войны на Московском филиале монетного двора работали в основном выпускники ремесленных училищ, женщины и подростки. Специалисты помогали молодым рабочим освоить специфику основных технологических процессов, создавая различные школы по передаче приемов и методов труда. В 1944 году Московскому монетному двору на территории Московской печатной фабрики Гознака выделили отдельный производственный корпус (бывший ремонтно-механический цех и Центральная контрольно-технологическая лаборатория фабрики), который перепланировали для организации участков по технологическому процессу. В военные годы помимо своей основной продукции – орденов и медалей, коллектив предприятия начал осваивать еще и производство некоторой значковой продукции, а также пуговиц и эмблем для армейской и министерской форменной одежды, а также приступил к выпуску изделий народного потребления (портсигаров, пудрениц, люстр, барельефов и др.). В 1945 году на предприятии создали цех художественного литья. Изделия изготавливались из медного сплава. Но спрос на эту продукцию начал падать и в начале 1950-х годов цех закрыли.В 1946 году на ММД отчеканили первые медали для выпускников российских школ. В 1947-1952 годах на предприятии функционировал цех по ремонту и изготовлению запасных деталей к станкам и машинам предприятий Гознака, которые до этого покупали за границей. Кроме того, цех выпускал счетные машины для депо и автопарков, ручные прессы для МВД СССР. В 1949 году при участии ВНИИ Гознака на ММД создали участок плавки и проката драгоценных металлов, что улучшило качество изделий из них. В 1951 году по просьбе Гохрана на предприятии организовали цех для реставрации изделий из драгоценных металлов, хранящихся в Госфонде СССР. В 1953 году Министерство финансов поручило ММД наладить производство золотых корпусов по заказам часовых заводов страны.Для этого на предприятии разработали технологии плавки, проката, алмазной обработки деталей корпусов. На ММД освоили технологию получения нового золотого сплава 750 пробы с последующим упрочением, что позволило выпускать часовые корпуса с более тонкими стенками, и тем самым экономить золото. Кроме того, из золотого сплава 375 пробы на предприятии стали изготавливать обручальные кольца. В 1957 году к Всемирному фестивалю молодежи и студентов, проходившему в Москве, на ММД освоили выпуск сувенирных значков из алюминия, вместо дорогостоящего сплава из цветного металла на медной основе. Предприятие смогло приступить к массовому выпуску различных сувенирных изделий.В 1965 году специалисты ММД разработали конструкцию и технологию нумерационных аппаратов для печатных фабрик Гознака, что позволило отказаться от закупки этой техники за границей. Впервые в мировой практике нумерационные аппараты были изготовлены с использованием взаимозаменяемых деталей и блоков.В 1975 году Ленинградский и Московский монетные дворы Гознака начали выпуск золотых инвестиционных монет – "один червонец" ("Сеятель") для реализации на зарубежном рынке. В 1977-1978 годах ММД, наряду с Ленинградским монетным двором, участвовал в чеканке нескольких серий золотых и серебряных монет, посвященных XXII летним Олимпийским играм, проходившим в Москве. Были изготовлены тиражи 45 наименований монет из золота, платины, серебра и мельхиора.В 1970-е годы в связи с резким увеличением потребности народного хозяйства в разменной монете встал вопрос о ее производстве на монетном дворе в Москве. Однако в силу сложившихся обстоятельств производство на ММД представляло в основном отдельные технологические разобщенные участки, не связанные между собой транспортными развязками. Сами участки были расположены в помещениях, не приспособленных для организации современных технологических процессов. Совет министров СССР принял решение о строительстве нового производственного комплекса Московского монетного двора Гознака, который сооружали с 1974 года по 1982 год.В 1983 году на ММД вступил в строй цех производства разменных монет. Переезд всего предприятия с площадки Московской печатной фабрики Гознака в новые корпуса занял пять лет. В 1987 году новый производственный комплекс ММД вышел на проектную мощность. В 1990-е годы после распада СССР предприятие стало изготавливать награды новой России, а также денежные знаки нового образца. Модернизация Московского монетного двора Гознака к концу 1993 года сняла проблему нехватки денежной наличности. На предприятии впервые в мировой практике был применен поточно-механизированный способ изготовления монет с использованием автоматизированных систем обработки изделий. В 1996 году ММД впервые в России отчеканил золотые монеты массой один килограмм.В 1998 году на предприятии было возобновлено производство золотых наручных часов и браслетов к ним. В 1999 году ММД выиграло тендер на право изготовления разменной монеты (2 и 5 рупий) для Индии. Монетный двор в 2006 году получил статус филиала ФГУП "Гознак", (сокращенное наименование: Московский монетный двор Гознака). В 2016 году ФГУП "Гознак" был реорганизован путем преобразования в акционерное общество "Гознак", и в настоящее время Московский монетный двор является филиалом АО "Гознак". Сегодня Московский монетный двор входит в число крупнейших монетно-орденских производств мира. Предприятие производит разменные монеты, а также памятные и инвестиционные монеты из золота, серебра и недрагоценных металлов, не только по заказам Банка России, но и других государств. ММД также изготавливает государственные и ведомственные награды, памятные медали, нагрудные знаки и значки, сувениры, изделия религиозной тематики, упаковку. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, московский монетный двор, москва