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В России создали всепогодные солнечные батареи - РИА Новости, 25.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220425/misis-1784984189.html
В России создали всепогодные солнечные батареи
В России создали всепогодные солнечные батареи - РИА Новости, 25.04.2022
В России создали всепогодные солнечные батареи
Специалисты НИТУ "МИСиС" адаптировали технологию нанесения полупроводниковых слоев посткремниевых фотопреобразователей к промышленном стандартам, что позволит... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:00
2022-04-25T11:32
наука
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технологии
россия
мисис
университетская наука
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Специалисты НИТУ "МИСиС" адаптировали технологию нанесения полупроводниковых слоев посткремниевых фотопреобразователей к промышленном стандартам, что позволит удешевить и упростить производство солнечных батарей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.По словам исследователей, кристаллы кремния, которые применяются в производстве солнечных батарей, отличаются сложностью и дороговизной изготовления, а кроме того, имеют серьезные ограничения в эксплуатации. Как альтернатива кремнию по всему миру активно исследуются перовскитные материалы, и сейчас КПД перовскитных солнечных элементов уже достиг эффективности коммерческих кремниевых.В НИТУ "МИСиС" занимаются разработкой солнечных элементов и фотодетекторов на основе перовскитов с 2015 года. Результатом работы стала технология, обеспечивающая высокую стабильность и люминесценцию перовскитных слоев, адаптированная к современным промышленным стандартам нанесения."Мы продемонстрировали формирование перовскитных слоев методом химического осаждения из газовой фазы (CVD — chemical vapor deposition) в одностадийном процессе. Использование стандартного метода в сочетании с механохимическим синтезом обеспечит масштабирование до промышленного уровня. Кроме того, мы продемонстрировали и объяснили высокую стабильность и люминесцентные свойства неорганических перовскитов и особенно выделяем CsPb2Br5 за лучшие оптические свойства на всех технологических этапах", — рассказал сотрудник Лаборатории перспективной солнечной энергетики университета Артур Иштеев.Исследователи особо отмечают, что на сегодня метод CVD — стандарт индустрии производства светодиодов и солнечных элементов. По их словам, внедрять перовскитные технологии можно в уже существующие производственные линии без замены парка оборудования.Иштеев отметил, что теперь перовскитные солнечные элементы и светоизлучающие диоды запустят в массовое производство, так что они получат распространение в промышленной и потребительской электронике. Их важное преимущество — низкая стоимость производства и высокие выходные характеристики.В университете организовали полный цикл сборки перовскитных солнечных элементов. В лабораторных условиях это занимает пять часов — от стекла до готового устройства. Технология получила патент и готова к широкомасштабному производству и конкуренции с кремниевыми аналогами. Разработчики привлекают инвестиции и ищут индустриальных партнеров.Глобальная цель сотрудников Лаборатории солнечной энергетики — довести перовскитные устройства до массового производства. Доступные источники энергии, уверены исследователи, позволят улучшить энергетическую инфраструктуру в России и на внешних рынках.
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навигатор абитуриента, технологии, россия, мисис, университетская наука
09:00 25.04.2022 (обновлено: 11:32 25.04.2022)
 
В России создали всепогодные солнечные батареи

Российские специалисты удешевили и упростили производство солнечных батарей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАдыгейская солнечная электростанция
Адыгейская солнечная электростанция - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Специалисты НИТУ "МИСиС" адаптировали технологию нанесения полупроводниковых слоев посткремниевых фотопреобразователей к промышленном стандартам, что позволит удешевить и упростить производство солнечных батарей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
По словам исследователей, кристаллы кремния, которые применяются в производстве солнечных батарей, отличаются сложностью и дороговизной изготовления, а кроме того, имеют серьезные ограничения в эксплуатации. Как альтернатива кремнию по всему миру активно исследуются перовскитные материалы, и сейчас КПД перовскитных солнечных элементов уже достиг эффективности коммерческих кремниевых.
В НИТУ "МИСиС" занимаются разработкой солнечных элементов и фотодетекторов на основе перовскитов с 2015 года. Результатом работы стала технология, обеспечивающая высокую стабильность и люминесценцию перовскитных слоев, адаптированная к современным промышленным стандартам нанесения.
© Фото : Пресс-служба НИТУ "МИСиС"Исследование прототипов перовскитных фотоэлементов в лаборатории НИТУ "МИСиС"
Исследование прототипов перовскитных фотоэлементов в лаборатории НИТУ МИСиС - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Фото : Пресс-служба НИТУ "МИСиС"
Исследование прототипов перовскитных фотоэлементов в лаборатории НИТУ "МИСиС"
"Мы продемонстрировали формирование перовскитных слоев методом химического осаждения из газовой фазы (CVD — chemical vapor deposition) в одностадийном процессе. Использование стандартного метода в сочетании с механохимическим синтезом обеспечит масштабирование до промышленного уровня. Кроме того, мы продемонстрировали и объяснили высокую стабильность и люминесцентные свойства неорганических перовскитов и особенно выделяем CsPb2Br5 за лучшие оптические свойства на всех технологических этапах", — рассказал сотрудник Лаборатории перспективной солнечной энергетики университета Артур Иштеев.
Исследователи особо отмечают, что на сегодня метод CVD — стандарт индустрии производства светодиодов и солнечных элементов. По их словам, внедрять перовскитные технологии можно в уже существующие производственные линии без замены парка оборудования.
Мастер осматривает солнечные батареи на Кош-Агачской солнечной электростанции в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 21.04.2020
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Иштеев отметил, что теперь перовскитные солнечные элементы и светоизлучающие диоды запустят в массовое производство, так что они получат распространение в промышленной и потребительской электронике. Их важное преимущество — низкая стоимость производства и высокие выходные характеристики.

"В отличие от кремния, перовскиты обеспечивают генерацию при рассеянном свете и низкой освещенности. Перовскитная солнечная батарея работает при любых погодных условиях и даже в помещениях. Это расширяет круг применения, например для автономного питания стационарных приборов и носимых устройств (часов и смартфонов)", — пояснил ученый.

В университете организовали полный цикл сборки перовскитных солнечных элементов. В лабораторных условиях это занимает пять часов — от стекла до готового устройства. Технология получила патент и готова к широкомасштабному производству и конкуренции с кремниевыми аналогами. Разработчики привлекают инвестиции и ищут индустриальных партнеров.
Глобальная цель сотрудников Лаборатории солнечной энергетики — довести перовскитные устройства до массового производства. Доступные источники энергии, уверены исследователи, позволят улучшить энергетическую инфраструктуру в России и на внешних рынках.
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