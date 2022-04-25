https://ria.ru/20220425/misis-1784984189.html

В России создали всепогодные солнечные батареи

В России создали всепогодные солнечные батареи - РИА Новости, 25.04.2022

В России создали всепогодные солнечные батареи

Специалисты НИТУ "МИСиС" адаптировали технологию нанесения полупроводниковых слоев посткремниевых фотопреобразователей к промышленном стандартам, что позволит... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T09:00

2022-04-25T09:00

2022-04-25T11:32

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Специалисты НИТУ "МИСиС" адаптировали технологию нанесения полупроводниковых слоев посткремниевых фотопреобразователей к промышленном стандартам, что позволит удешевить и упростить производство солнечных батарей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.По словам исследователей, кристаллы кремния, которые применяются в производстве солнечных батарей, отличаются сложностью и дороговизной изготовления, а кроме того, имеют серьезные ограничения в эксплуатации. Как альтернатива кремнию по всему миру активно исследуются перовскитные материалы, и сейчас КПД перовскитных солнечных элементов уже достиг эффективности коммерческих кремниевых.В НИТУ "МИСиС" занимаются разработкой солнечных элементов и фотодетекторов на основе перовскитов с 2015 года. Результатом работы стала технология, обеспечивающая высокую стабильность и люминесценцию перовскитных слоев, адаптированная к современным промышленным стандартам нанесения."Мы продемонстрировали формирование перовскитных слоев методом химического осаждения из газовой фазы (CVD — chemical vapor deposition) в одностадийном процессе. Использование стандартного метода в сочетании с механохимическим синтезом обеспечит масштабирование до промышленного уровня. Кроме того, мы продемонстрировали и объяснили высокую стабильность и люминесцентные свойства неорганических перовскитов и особенно выделяем CsPb2Br5 за лучшие оптические свойства на всех технологических этапах", — рассказал сотрудник Лаборатории перспективной солнечной энергетики университета Артур Иштеев.Исследователи особо отмечают, что на сегодня метод CVD — стандарт индустрии производства светодиодов и солнечных элементов. По их словам, внедрять перовскитные технологии можно в уже существующие производственные линии без замены парка оборудования.Иштеев отметил, что теперь перовскитные солнечные элементы и светоизлучающие диоды запустят в массовое производство, так что они получат распространение в промышленной и потребительской электронике. Их важное преимущество — низкая стоимость производства и высокие выходные характеристики.В университете организовали полный цикл сборки перовскитных солнечных элементов. В лабораторных условиях это занимает пять часов — от стекла до готового устройства. Технология получила патент и готова к широкомасштабному производству и конкуренции с кремниевыми аналогами. Разработчики привлекают инвестиции и ищут индустриальных партнеров.Глобальная цель сотрудников Лаборатории солнечной энергетики — довести перовскитные устройства до массового производства. Доступные источники энергии, уверены исследователи, позволят улучшить энергетическую инфраструктуру в России и на внешних рынках.

https://ria.ru/20200421/1570287548.html

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