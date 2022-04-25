https://ria.ru/20220425/mir-1785235361.html

FP заявил о провале попытки Запада настроить мир против России

FP заявил о провале попытки Запада настроить мир против России - РИА Новости, 25.04.2022

FP заявил о провале попытки Запада настроить мир против России

Западу не удалось настроить большую часть мира против России после начала военной операции на Украине, написал в статье для журнала Foreign Policy обозреватель... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T05:20

2022-04-25T05:20

2022-04-25T05:20

в мире

россия

украина

москва

европа

санкции в отношении россии

африка

индия

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Западу не удалось настроить большую часть мира против России после начала военной операции на Украине, написал в статье для журнала Foreign Policy обозреватель Ховард Френч.По его словам, многие государства не поддержали санкции против Москвы, в том числе такие крупные страны, как Индия, Китай.Как считает обозреватель, сложившаяся в начале двадцатого века международная политическая система с самого начала отвела странам "третьего мира" статус государств второго сорта. В качестве примера он привел колонизацию Африки европейскими странами.Френч призвал не игнорировать обостренное чувство справедливости у бывших колонизированных народов.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

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украина

москва

европа

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в мире, россия, украина, москва, европа, санкции в отношении россии, африка, индия, китай