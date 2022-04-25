Рейтинг@Mail.ru
Минфин США предписал завершить сделки с российской "Группой ГАЗ" до 25 мая - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/minfin-1785420457.html
Минфин США предписал завершить сделки с российской "Группой ГАЗ" до 25 мая
Минфин США предписал завершить сделки с российской "Группой ГАЗ" до 25 мая - РИА Новости, 25.04.2022
Минфин США предписал завершить сделки с российской "Группой ГАЗ" до 25 мая
Министерство финансов США установило срок сворачивания финансовых операций с российской "Группой ГАЗ" и связанных с ней предприятий до 25 мая, говорится в... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T23:55
2022-04-25T23:55
экономика
группа газ
сша
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_0:82:1600:982_1920x0_80_0_0_fa836a3bbb80d7490ce2821b6c2fd7d9.jpg
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Министерство финансов США установило срок сворачивания финансовых операций с российской "Группой ГАЗ" и связанных с ней предприятий до 25 мая, говорится в обнародованной ведомством генеральной лицензии.Согласно документу, "все транзакции и операции, необходимые для сворачивания финансовых сделок с "Группой ГАЗ", а также любым предприятием, в котором (холдинг) напрямую или опосредованно владеет долей в 50% или более, разрешаются до 12.01 по североамериканскому восточному времени (07.00 мск) 25 мая 2022 года".
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_92:0:1509:1063_1920x0_80_0_0_cb4aa3f73919fbd6b18cd29f18c2d0b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, группа газ, сша, санкции в отношении россии
23:55 25.04.2022
 
Минфин США предписал завершить сделки с российской "Группой ГАЗ" до 25 мая

Минфин США предписал завершить сделки с российской "Группой ГАЗ" до 25 мая

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Министерство финансов США установило срок сворачивания финансовых операций с российской "Группой ГАЗ" и связанных с ней предприятий до 25 мая, говорится в обнародованной ведомством генеральной лицензии.
Согласно документу, "все транзакции и операции, необходимые для сворачивания финансовых сделок с "Группой ГАЗ", а также любым предприятием, в котором (холдинг) напрямую или опосредованно владеет долей в 50% или более, разрешаются до 12.01 по североамериканскому восточному времени (07.00 мск) 25 мая 2022 года".
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
 
ЭкономикаГруппа ГАЗСШАСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала