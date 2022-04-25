https://ria.ru/20220425/minfin-1785420457.html

Минфин США предписал завершить сделки с российской "Группой ГАЗ" до 25 мая

Минфин США предписал завершить сделки с российской "Группой ГАЗ" до 25 мая - РИА Новости, 25.04.2022

Минфин США предписал завершить сделки с российской "Группой ГАЗ" до 25 мая

Министерство финансов США установило срок сворачивания финансовых операций с российской "Группой ГАЗ" и связанных с ней предприятий до 25 мая, говорится в... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T23:55

2022-04-25T23:55

2022-04-25T23:55

экономика

группа газ

сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Министерство финансов США установило срок сворачивания финансовых операций с российской "Группой ГАЗ" и связанных с ней предприятий до 25 мая, говорится в обнародованной ведомством генеральной лицензии.Согласно документу, "все транзакции и операции, необходимые для сворачивания финансовых сделок с "Группой ГАЗ", а также любым предприятием, в котором (холдинг) напрямую или опосредованно владеет долей в 50% или более, разрешаются до 12.01 по североамериканскому восточному времени (07.00 мск) 25 мая 2022 года".

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

сша

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, группа газ, сша, санкции в отношении россии